Ювелирная операция: спасатели извлекли боевую часть ракеты из пострадавшей от обстрела квартиры

Киевская область наряду со столицей и другими регионами Украины этой ночью пережила массовый ракетно-дроновый обстрел со стороны ВС РФ.

В одну из квартир в поселке Чабаны Киевской области влетели части боевой ракеты, однако чудом не разорвались. Српасатели провели уникальную операию по ликвидации смертоносного объекта, сообщили в ГСЧС региона.

Остатки ракеты со второго и третьего этажей специалисты изъяли с помощью специальной техники и оборудования. Самая опасная была ситуация в квартире на первом этаже, где находилась боевая часть ракеты.

Благодаря профессиональным, слаженным и ювелирно-точным действиям спасателей удалось безопасно провести работы и не допустить трагедии. Помощь им оказывали спасатели местного пожарно-спасательного подразделения.

Если бы ракета взорвалась внутри многоэтажного дома, это могло бы обернуться катастрофическими последствиями в виде масштабных разрушений и, не исключено, человеческих жертв.

Тем временем продолжается разбор завалов на месте обрушения части девятиэтажного дома в Дарницком районе после ракетного удара. Уже извлечено пять тел, в том числе – 12-летней девочки, а без вести пропавшими считаются около 20 человек. Около 40 жителей получили ранения.

Для массированного удара 14 мая оккупанты применили более 700 воздушных целей — ракеты различных типов и ударные беспилотники. Основное направление атаки пришлось на Киев.

По информации президента Владимира Зеленского, кроме пяти погибших и почти 40 раненых в Киеве, известно и о других пострадавших. Последствия ударов зафиксированы сразу в нескольких районах области — Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском. Больше всего людей пострадало в Бориспольском районе — пятеро, среди них и ребенок. В Фастовском районе травмированы еще два человека. Из многоэтажки в Бориспольском районе пришлось эвакуировать 30 жителей из-за опасности и разрушений.

Напомним, Юрий Игнат предупредил, что Россия может вскоре нанести новый ракетный удар, использовав ракеты морского базирования.