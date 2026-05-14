Йде справжнє "полювання": Україна за пів року вдвічі наростила знищення російської ППО, — ЗМІ

Українські військові активно полюють на російські системи протиповітряної оборони. Завдяки новим українським розробкам Сили оборони у квітні знищити вдвічі більше засобів ППО та радарів РФ, аніж у жовтні 2025 року.

Також зросла й кількість точних ударів по тилових цілях. У березні Україна атакувала територію Росії близько 7000 безпілотників. Про це пише німецький Der Spiegel.

Автори публікації зазначають, що російські резерви поступово вичерпуються. Це дозволяє Україні завдавати дедалі більше ударів у глибокому тилу РФ.

Ключову роль відіграють дрони FP-2, Hornet і Bulava. На останніх кілометрах вони діють автономно: сканують місцевість за картами і самостійно знаходять ціль. Радіус дії — до 200 км за лінією фронту.

Їх головні цілі — системи "Тор", "Бук" і С-300. Відомо, що з січня по квітень Україна завдала 600 дронових ударів на окупованих територіях.

"Тож нині перед Москвою постає стратегічний вибір: захищати війська на фронті або прикривати власний тил та промислову інфраструктуру", — йдеться у публікації.

Також журналісти повідомляють, що Україна дедалі частіше атакує нафтопереробні заводи та військові підприємства в глибині Росії. За підрахунками ЗМІ, лише у квітні та травні було зафіксовано десятки ударів по нафтовій і промисловій інфраструктурі, що знаходяться за сотні та навіть тисячі кілометрів від фронту.

Крім того, видання звертає увагу, що атаки українських дронів змінюють настрої і всередині Росії. У регіонах РФ дедалі частіше виникають повітряні тривоги та атаки, то росіяни відчуваючи себе незахищеними.

Видання припускає, що Україна й далі буде системно знищувати ППО та промисловость Росії. Натомість компенсувати втрати Москві буде складно, оскільки системи ППО є дефіцитними у світі, і з часом прогалини в оборонному щиті РФ можуть збільшитися.

Атака дронів на РФ: що відомо

Наагадаємо, в ніч на 13 травня у Російській Федерації почалась пожежа на Астраханському газопереробному заводі (ГПЗ), повідомили у мережі. Губернатор підтвердив атаку дронів.

Також у ніч на 13 травня безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії. Біля Анапи та у Темрюцькому районі прогриміла серія вибухів, після чого здійнялася пожежа. Після атаки у Тамані здійнялася пожежа у районі місцевого морського порту.