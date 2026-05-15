"Знищили 154 БПЛА": Повітряні сили показали, як збивали "шахеди" над заходом України (відео)

Під час російського масованого обстрілу 13 травня, цілями якого були об'єкти на заході України, підрозділи Повітряних сил збили 154 безпілотники різних типів.

Відео бойової роботи оприлюднила пресслужба Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

"Мобільні вогневі групи, авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби, екіпажі безпілотних авіаційних комплексів знищили в зоні своєї відповідальності 154 БпЛА різних типів", — йдеться у підписі до відео.

На самому відео видно, як українські військові на гелікоптерах, а також наземні мобільні групи ППО збивають ворожі "Шахеди" та інші типи російських дронів над західними областями України.

В Повітряних силах зазначили, що 154 дрони було збито з 11 ранку до 20 вечора 13 травня.

Відео дня

Нагадаємо, 13 травня Закарпаття пережило наймасовішу атаку з початку війни.

Фокус також писав про те, що росіяни знищили офіс виробника дронів Raybird у Києві.