"Уничтожили 154 БПЛА": Воздушные силы показали, как сбивали "шахеды" над западом Украины (видео)

Во время российского массированного обстрела 13 мая, целями которого были объекты на западе Украины, подразделения Воздушных сил сбили 154 беспилотника различных типов.

Видео боевой работы обнародовала пресс-служба Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

"Мобильные огневые группы, авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы, экипажи беспилотных авиационных комплексов уничтожили в зоне своей ответственности 154 БпЛА различных типов", — говорится в подписи к видео.

На самом видео видно, как украинские военные на вертолетах, а также наземные мобильные группы ПВО сбивают вражеские "Шахеды" и другие типы российских дронов над западными областями Украины.

В Воздушных силах отметили, что 154 дрона были сбиты с 11 утра до 20 вечера 13 мая.

Напомним, 13 мая Закарпатье пережило самую массовую атаку с начала войны.

