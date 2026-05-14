Россияне уничтожили офис производителя дронов Raybird в Киеве: в компании сделали заявление

Российские оккупанты уничтожили киевский офис оборонной компании Skyeton.

Сотрудники сообщили, что были готова к подобному, о чем рассказали в заявлении в Facebook.

"Мы понимали, что рано или поздно Skyeton станет целью для россиян, поэтому были готовы к этому и релоцировали производственные мощности в разные части нашей страны и за рубеж. Компания продолжит свою работу и поставку беспилотных технологий Силам обороны Украины, чтобы приблизить день, когда мы и наши близкие наконец-то будем в безопасности и под мирным небом на своей земле. Слава Украине!" — говорится в публикации.

Skyeton – производитель беспилотных авиационных комплексов (БпАК), основанная в 2006 году. Компания занимается разработкой беспилотных авиационных комплексов коммерческого, индустриального и военного назначения на украинском и международном рынках.

В частности Skyeton специализируется на разведывательных дронах, ключевым из которых является Raybird, а также создает решения, устойчивые к средствам вражеской РЭБ.

Raybird — лучшая в своем классе беспилотная система. В настоящее время Raybird насчитывает более 350 000 часов боевых вылетов.

Компания сертифицирована по стандартам НАТО и тесно сотрудничает с иностранными партнерами.

Сейчас инновационные решения Skyeton применяются в системах мониторинга границ, стихийных бедствий и пожаров, инженерных систем, для 3D-картографии и глубокой разведки и сбора стратегически важной информации в условиях войны.

В июле 2025 года Skyeton объединилась с британской оборонной компанией Prevail Partners, чтобы создать совместное предприятие в Великобритании на 160 рабочих мест. Также в прошлом году Skyeton запустила производство Raybird на заводе Tropozond в Словакии.

Кроме того, Skyeton договорилась о партнерстве с датской Quadsat для развития систем электромагнитного наблюдения.

Напомним, в результате атаки на Киев 14 мая ракетным ударом был разрушен целый подъезд многоэтажного дома в Дарницком районе. Уже известно о пяти погибших и почти 40 раненых. Около 20 человек считаются пропавшими без вести.

Также сообщалось, что в поселке Чабаны Киевской области боевая часть ракеты упала в квартире и не разорвалась. Спасатели провели буквально ювелирную операцию по ее извлечению.

Обстрел 13-14 мая стал самым массовым за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину.