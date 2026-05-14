Росіяни знищили офіс виробника дронів Raybird у Києві: у компанії зробили заяву

Російські окупанти знищили київський офіс оборонної компанії Skyeton.

Співробітники повідомили, що були готові до подібного, про що розповіли в заяві у Facebook.

"Ми розуміли, що рано чи пізно Skyeton стане мішенню для росіян, тому були готові до цього і релокували виробничі потужності в різні частини нашої країни та за кордон. Компанія продовжить свою роботу і постачання безпілотних технологій Силам оборони України, щоб наблизити день, коли ми і наші близькі нарешті будемо в безпеці і під мирним небом на своїй землі. Слава Україні!" — йдеться в публікації.

Skyeton — виробник безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), заснована 2006 року. Компанія займається розробкою безпілотних авіаційних комплексів комерційного, індустріального та військового призначення на українському та міжнародному ринках.

Зокрема Skyeton спеціалізується на розвідувальних дронах, ключовим з яких є Raybird, а також створює рішення, стійкі до засобів ворожої РЕБ.

Raybird — найкраща у своєму класі безпілотна система. Наразі Raybird налічує понад 350 000 годин бойових вильотів.

Компанія сертифікована за стандартами НАТО і тісно співпрацює з іноземними партнерами. Наразі інноваційні рішення Skyeton застосовують у системах моніторингу кордонів, стихійних лих і пожеж, інженерних систем, для 3D-картографії та глибокої розвідки і збору стратегічно важливої інформації в умовах війни.

У липні 2025 року Skyeton об'єдналася з британською оборонною компанією Prevail Partners, щоб створити спільне підприємство у Великій Британії на 160 робочих місць. Також минулого року Skyeton запустила виробництво Raybird на заводі Tropozond у Словаччині.

Крім того, Skyeton домовилася про партнерство з данською Quadsat для розвитку систем електромагнітного спостереження.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ 14 травня ракетним ударом було зруйновано цілий під'їзд багатоповерхового будинку в Дарницькому районі. Уже відомо про п'ятьох загиблих і майже 40 поранених. Близько 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Також повідомлялося, що в селищі Чабани Київської області бойова частина ракети впала у квартирі й не розірвалася. Рятувальники провели буквально ювелірну операцію з її вилучення.

Обстріл 13-14 травня став наймасовішим за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.