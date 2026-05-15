"Нема чим пробити бункери": аналітик відповів, чи може РФ атакувати керівництво України

Російська Федерація не зможе реалізувати своїх намірів щодо атак по центрах ухвалення рішень в Україні.

Адже росіянам немає чим пробити бункери вищого керівництва України, які будувалися ще за часів СРСР. Про це заявив військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в програмі "Суперпозиція".

"95 метрів під землею — це ж не просто земля. Це бетон, різні армовані конструкції. У росіян точно немає бомб такої глибини, які могли б пробити цей бункер. Поки що я сприймаю таку загрозу як попередження. Однак, все залежить від однієї людини", — зазначає Ступак.

У своєму вечірньому зверненні український президент Володимир Зеленський коментуючи плани РФ, сказав, що "українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому випадку – на Банковій чи без Банкової – свою землю".

"Є в нас і російські документи, у яких пропонуються цілі для ударів по Києву та інших наших містах – по політичних та військових обʼєктах, де може бути керівництво армії, уряд, і тут, по Банковій. Давно вони виношують цей план. Зараз, після Ірану, знов активізувались – шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо", — сказав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нових ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні. Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні.

На опублікованому ним фото видно Офіс президента в Києві. Також Зеленський розповів, що обговорювалися заходи України у відповідь на російські удари, які забирають життя людей.

Також 14 травня РФ здійснила масований удар РФ по Україні. За інформацією президента України Володимира Зеленського, РФ від початку атаки випустила понад 1500 дронів. Основною ціллю нічної атаки був Київ. За ніч ворог використав понад 670 ударних дронів і 56 ракет.