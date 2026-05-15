"Нечем пробить бункеры": аналитик ответил, может ли РФ атаковать руководство Украины

Российская Федерация не сможет реализовать своих намерений по атакам по центрам принятия решений в Украине.

Ведь россиянам нечем пробить бункеры высшего руководства Украины, которые строились еще во времена СССР. Об этом заявил военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в программе "Суперпозиция".

"95 метров под землей — это же не просто земля. Это бетон, различные армированные конструкции. У россиян точно нет бомб такой глубины, которые могли бы пробить этот бункер. Пока что я воспринимаю такую угрозу как предупреждение. Однако, все зависит от одного человека", — отмечает Ступак.

В своем вечернем обращении украинский президент Владимир Зеленский комментируя планы РФ, сказал, что "украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае — на Банковой или без Банковой — свою землю".

Зеленский об атаках РФ

"Есть у нас и российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву и другим нашим городам — по политическим и военным объектам, где может быть руководство армии, правительство, и здесь, по Банковой. Давно они вынашивают этот план. Сейчас, после Ирана, вновь активизировались — ищут, где мы находимся, где мы бываем", — сказал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новым ударам по "центрам принятия решений" в Украине. Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили документы, которые свидетельствуют о подготовке россиянами новых ракетно-дронных ударов по Украине.

На опубликованном им фото видно Офис президента в Киеве. Также Зеленский рассказал, что обсуждались ответные меры Украины на российские удары, которые уносят жизни людей.

Также 14 мая РФ осуществила массированный удар РФ по Украине. По информации президента Украины Владимира Зеленского, РФ с начала атаки выпустила более 1500 дронов. Основной целью ночной атаки был Киев. За ночь враг использовал более 670 ударных дронов и 56 ракет.