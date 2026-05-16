17-річні хлопці мають стати на військовий облік: у ТЦК пояснили, що це означає

У Львівському територіальному центрі комплектації звернулися до юнаків 2009 року щодо необхідності стати на військовий облік. Йдеться про тих хлопців, кому в 2026 році виконується 17 років.

Вони мають встати на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня 2026 року. Про це повідомили на сторінці Львівського ТЦК.

Водночас там наголосили, що постановка на військовий облік не означає призов на військову службу. Наразі дані щодо хлопців будуть внесені до державного обліку.

Як юнакам 2009 року стати на облік

Для того, щоб стати на облік, є два способи:

Найзручніший варіант — через застосунок "Резерв+". Для цього потрібно пройти авторизацію за допомогою BankID або "Дія.Підпису" та оновити необхідні дані онлайн;

Звернутися особисто до ТЦК та СП за місцем проживання. При собі необхідно мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про народження, фото розміром 35×45 та документи про освіту.

При цьому проходження військово-лікарської комісії на цьому етапі не передбачене. Її проведуть безпосередньо перед початком базової військової підготовки.

У ТЦК попередили, що несвоєчасне проходження процедури призведе до адміністративної відповідальності. Натомість вчасне подання забезпечить актуальність облікових даних.

Раніше Фокус повідомляв, що громадяни, які мають статус "у розшуку" в державній системі військового обліку, можуть у майбутньому зіткнутися з новим підходом до реагування з боку держави — із можливістю залучення поліції не лише для перевірок, а й для відкриття проваджень, затримання та подальшого доставлення таких осіб до територіальних центрів комплектування.

Раніше член комітету з нацбезпеки та оборони Давид Арахамія розповідав, що реформа мобілізації, яку готує міністр оборони Михайло Федоров, перебуває на фінальній стадії. За його словами, найближчим часом законодавчі зміни планують презентувати у Верховній Раді та профільному комітеті. В цілому, реформа міститиме як пом’якшення окремих процедур, так і жорсткіші підходи до окремих категорій громадян, зокрема тих, хто перебуває в розшуку.

Також Фокус писав, що у травні в Україні зміняться окремі правила мобілізації — насамперед це стосуватиметься оформлення та продовження відстрочок. Тому, частині військовозобов’язаних доведеться знову підтверджувати своє право на відстрочку або перевіряти, чи вона залишилася чинною після 4 травня.