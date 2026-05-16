17-летние ребята должны стать на воинский учет: в ТЦК объяснили, что это значит

Во Львовском территориальном центре комплектации обратились к юношам 2009 года о необходимости стать на воинский учет. Речь идет о тех ребятах, кому в 2026 году исполняется 17 лет.

Они должны встать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля 2026 года. Об этом сообщили на странице Львовского ТЦК.

В то же время там отметили, что постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу. Сейчас данные о ребятах будут внесены в государственный учет.

Как юношам 2009 года стать на учет

Для того, чтобы стать на учет, есть два способа:

Самый удобный вариант — через приложение "Резерв+". Для этого нужно пройти авторизацию с помощью BankID или "Дія.Підпису" и обновить необходимые данные онлайн;

Обратиться лично в ТЦК и СП по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о рождении, фото размером 35×45 и документы об образовании.

При этом прохождение военно-врачебной комиссии на этом этапе не предусмотрено. Ее проведут непосредственно перед началом базовой военной подготовки.

В ТЦК предупредили, что несвоевременное прохождение процедуры приведет к административной ответственности. Зато своевременное представление обеспечит актуальность учетных данных.

Ранее Фокус сообщал, что граждане, которые имеют статус "в розыске" в государственной системе воинского учета, могут в будущем столкнуться с новым подходом к реагированию со стороны государства — с возможностью привлечения полиции не только для проверок, но и для открытия производств, задержания и дальнейшей доставки таких лиц в территориальные центры комплектования.

Ранее член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия рассказывал, что реформа мобилизации, которую готовит министр обороны Михаил Федоров, находится на финальной стадии. По его словам, в ближайшее время законодательные изменения планируют представить в Верховной Раде и профильном комитете. В целом, реформа будет содержать как смягчение отдельных процедур, так и более жесткие подходы к отдельным категориям граждан, в частности тех, кто находится в розыске.

Также Фокус писал, что в мае в Украине изменятся отдельные правила мобилизации — прежде всего это будет касаться оформления и продления отсрочек. Поэтому, части военнообязанных придется снова подтверждать свое право на отсрочку или проверять, осталась ли она в силе после 4 мая.