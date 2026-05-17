Дрони РФ цілий день атакують Дніпропетровську область: пошкоджені будинки та релігійна установа

Дніпропетровську область атакували ворожі безпілотники. Внаслідок ударів є пошкоджені будинки та релігійна установа.

Зокрема, вибухи пролунали у Дніпрі під час повітряної тривоги. Ворожі дрони атакували Сурсько-Литовську громаду в Дніпровському районі, там поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Також внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок, зруйнована літня кухня.

Також у Дніпрі після атаки понівечені релігійна установа та автівка.

Варто зазначити, що атака на Дніпропетровську область триває майже цілий день. Між повітряними тривогами лише невеликі перерви, тому жителям радять залишатися у безпечних місцях.

"Ворожа атака триває. Залишайтеся у безпечних місцях", — попередив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Нагадаємо, що у ніч на 17 травня російські війська завдали удару "Шахедами" по Харкову, Запоріжжю та Дніпру, внаслідок чого в усіх містах зафіксовані руйнування. Є поранені.

У Харкові від одного вибуху спалахнули одразу сім автомобілів, повідомив міський голова Ігор Терехов. Крім того, росіяни атакували дроном автозаправку у Запоріжжі, через що там спалахнула пожежа.

Також, у неділю вдень, 17 травня, росіяни атакували Дніпропетровську область. Під ударом опинився Кривий Ріг. Збройні сили Російської Федерації атакували Кривий Ріг, завдавши декілька ударів по місту.