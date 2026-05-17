Дроны РФ целый день атакуют Днепропетровскую область: повреждены дома и религиозное учреждение

Днепропетровскую область атаковали вражеские беспилотники. В результате ударов есть поврежденные дома и религиозное учреждение.

В частности, взрывы прогремели в Днепре во время воздушной тревоги. Вражеские дроны атаковали Сурско-Литовскую общину в Днепровском районе, там ранения получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Также в результате обстрела поврежден частный дом, разрушена летняя кухня.

Также в Днепре после атаки изуродованы религиозное учреждение и автомобиль.

Стоит отметить, что атака на Днепропетровскую область продолжается почти целый день. Между воздушными тревогами лишь небольшие перерывы, поэтому жителям советуют оставаться в безопасных местах.

"Вражеская атака продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", — предупредил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Напомним, что в ночь на 17 мая российские войска нанесли удар "Шахедами" по Харькову, Запорожью и Днепру, в результате чего во всех городах зафиксированы разрушения. Есть раненые.

В Харькове от одного взрыва вспыхнули сразу семь автомобилей, сообщил городской голова Игорь Терехов. Кроме того, россияне атаковали дроном автозаправку в Запорожье, из-за чего там вспыхнул пожар.

Также, в воскресенье днем, 17 мая, россияне атаковали Днепропетровскую область. Под ударом оказался Кривой Рог. Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Кривой Рог, нанеся несколько ударов по городу.