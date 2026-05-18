"Укрзалізниця" змінила рух потягів після нічної атаки на Дніпропетровщину: які рейси затримуються

Після масштабної нічної атаки на Дніпропетровську область низка пасажирських поїздів в Україні курсує із суттєвими затримками та зміненими маршрутами.

Як повідомили на офіційній сторінці в Telegram "Укрзалізниці", час руху потягів змінили через атаки російських БпЛА та складну ситуацію в регіоні після нічного обстрілу. У компанії пояснили, що впродовж ночі через загрозу з боку РФ довелося тимчасово обмежувати відправлення окремих рейсів. Насамперед це стосувалося напрямків, які проходять через Дніпропетровщину.

Зокрема, через вимушені затримки в "Укрзалізниці" переглянули графіки та логістику окремих рейсів, аби зменшити накопичення запізнень і забезпечити подальший обіг вагонів. Крім того, для частини пасажирів організували пересадки на додаткові поїзди та резервні склади.

Так, поїзд №79/80 Дніпро — Львів, який вирушив 17 травня, прямуватиме лише до Києва. Далі пасажирів до Львова доставить додатковий рейс, який планують відправити зі столиці після прибуття основного потяга — орієнтовно близько 13:30. Натомість у зворотному напрямку рейс Львів — Дніпро 18 травня стартуватиме вже з Києва. Для людей, які вирушають зі Львова, призначили окремий потяг до столиці, після прибуття якого пасажири зможуть пересісти у свій основний рейс до Дніпра.

Значні зміни торкнулися й інших напрямків, зокрема:

поїзд Запоріжжя — Львів прибуде із запізненням орієнтовно до 21:00;

через це рейс Львів — Лозова також змушений буде вирушити пізніше запланованого часу — приблизно о 23:00;

ще один рейс із Дніпра до Львова прибуде із затримкою орієнтовно до 18:00. У зв’язку з цим його зворотний потяг до Дніпра вирушить пізніше приблизно на три години.

Тимчасово змінено й маршрут поїзда Дніпро — Ужгород. Наразі він курсуватиме лише до Львова. Для пасажирів, які прямують на Закарпаття, організують окремий склад із пересадкою у Львові та подальшим відправленням до Ужгорода.

Аналогічна схема діятиме і у зворотному напрямку — спочатку пасажирів окремим рейсом доставлять до Львова, після чого вони продовжать поїздку основним потягом до Дніпра.

В "Укрзалізниці" також повідомили, що для людей, чиї рейси затримуються найдовше, у дорозі організують харчування та перекуси.

"Просимо пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку, за оголошеннями на вокзалах, повідомленнями поїзних бригад та офіційними оновленнями Укрзалізниці. Попри потенційні загрози, залізничники роблять усе можливе, щоб пасажири дістались до пунктів призначення якомога скоріше", — йдеться в дописі.

Окрім цього, в офіційному Telegram-каналі НЕК "Укренерго" повідомили, що російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Найскладніша ситуація, зокрема, зафіксована у Дніпропетровській області, де внаслідок обстрілів частина споживачів залишилася без електропостачання. Також знеструмлення є у Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. У регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що в ніч на 18 травня російські війська завдали ракетних і дронових ударів по Дніпру та Одесі. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, також відомо про постраждалих серед мирного населення.

Станом на ранок кількість постраждалих зросла до 18 осіб, серед них — двоє дітей, які перебувають на амбулаторному лікуванні, ще восьмеро дорослих госпіталізовані у стані середньої тяжкості.