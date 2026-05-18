"Укрзалізниця" изменила движение поездов после ночной атаки на Днепропетровщину: какие рейсы задерживаются

После масштабной ночной атаки на Днепропетровскую область ряд пассажирских поездов в Украине курсирует с существенными задержками и измененными маршрутами.

Как сообщили на официальной странице в Telegram "Укрзалізниці", время движения поездов изменили из-за атак российских БпЛА и сложной ситуации в регионе после ночного обстрела. В компании объяснили, что в течение ночи из-за угрозы со стороны РФ пришлось временно ограничивать отправление отдельных рейсов. Прежде всего это касалось направлений, которые проходят через Днепропетровскую область.

В частности, из-за вынужденных задержек в "Укрзалізниці" пересмотрели графики и логистику отдельных рейсов, чтобы уменьшить накопление опозданий и обеспечить дальнейший оборот вагонов. Кроме того, для части пассажиров организовали пересадки на дополнительные поезда и резервные составы.

Так, поезд №79/80 Днепр — Львов, который отправился 17 мая, будет следовать только до Киева. Далее пассажиров во Львов доставит дополнительный рейс, который планируют отправить из столицы после прибытия основного поезда — ориентировочно около 13:30. Зато в обратном направлении рейс Львов — Днепр 18 мая будет стартовать уже из Киева. Для людей, которые отправляются из Львова, назначили отдельный поезд в столицу, по прибытии которого пассажиры смогут пересесть в свой основной рейс в Днепр.

Значительные изменения коснулись и других направлений, в частности:

поезд Запорожье — Львов прибудет с опозданием ориентировочно до 21:00;

из-за этого рейс Львов — Лозовая также вынужден будет отправиться позже запланированного времени — примерно в 23:00;

еще один рейс из Днепра во Львов прибудет с задержкой ориентировочно до 18:00. В связи с этим его обратный поезд в Днепр отправится позже примерно на три часа.

Временно изменен и маршрут поезда Днепр — Ужгород. Сейчас он будет курсировать только до Львова. Для пассажиров, следующих в Закарпатье, организуют отдельный состав с пересадкой во Львове и последующим отправлением в Ужгород.

Аналогичная схема будет действовать и в обратном направлении — сначала пассажиров отдельным рейсом доставят во Львов, после чего они продолжат поездку основным поездом до Днепра.

В "Укрзалізниці" также сообщили, что для людей, чьи рейсы задерживаются дольше всего, в дороге организуют питание и перекусы.

"Просим пассажиров внимательно следить за оповещениями в приложении, за объявлениями на вокзалах, сообщениями поездных бригад и официальными обновлениями Укрзализныци. Несмотря на потенциальные угрозы, железнодорожники делают все возможное, чтобы пассажиры добрались до пунктов назначения как можно скорее", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в официальном Telegram-канале НЭК "Укрэнерго" сообщили, что российские войска продолжают наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. Самая сложная ситуация, в частности, зафиксирована в Днепропетровской области, где в результате обстрелов часть потребителей осталась без электроснабжения. Также обесточивание есть в Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью, энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы.

Напомним, что в ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетные и дроновые удары по Днепру и Одессе. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, также известно о пострадавших среди мирного населения.

По состоянию на утро количество пострадавших возросло до 18 человек, среди них — двое детей, которые находятся на амбулаторном лечении, еще восемь взрослых госпитализированы в состоянии средней тяжести.