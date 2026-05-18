Через удар БпЛА постраждав гауляйтер Скадовська: він тиснув на українців, що не хотіли паспорт РФ

На Херсонщині внаслідок удару безпілотника поранення дістав так званий керівник окупаційної адміністрації Скадовського району Олександр Дудка. Його доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням голови.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі окупаційний очільник частини Херсонської області Володимир Сальдо, у період з 15 по 17 травня регіон зазнав інтенсивних ударів. За його словами, внаслідок цих атак загинули щонайменше троє цивільних, а також був поранений Олександр Дудка, якого окупаційна влада називає "керівником" Скадовського муніципального округу.

Окремо Сальдо заявив про пошкодження низки об’єктів цивільної інфраструктури та господарських споруд. Водночас він стверджує, що частина атак не призвела до постраждалих.

Крім того, російські пропагандистські ресурси оприлюднили версію подій, якою поділився сам Дудка. За його словами, перший удар безпілотника припав по автомобілю, припаркованому біля будинку, де він проживає. Після цього він помітив ще один дрон, який наближався до його будинку. За цією версією, під час того, як він намагався зайти в приміщення, вибух стався поруч, унаслідок чого він отримав уламкове поранення голови. Також зазначається, що ще один дрон нібито атакував автомобіль біля лікарні, але Дудка встиг залишити транспортний засіб до вибуху.

Внаслідок удару БпЛА постраждалало авто колаборанта Олександра Дудки Фото: Скриншот з відео

"Там, де я проживав, так, на вулиці стояла машина. Одразу стався перший приліт у машину. Приїхали спецслужби, приїхала поліція. Лише все задокументували, я вже повертався до будинку і бачу — на мене летить дрон. Тобто він падав, і я падав разом із ним. Отримав осколкове поранення голови", — розповів Олександр Дудка.

Варто зауважити, що українська сторона не коментувала атак у цьому регіоні, зокрема й ударів поблизу колаборанта.

Додатково ситуацію прокоментував командир взводу 23-го штурмового полку 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" та журналіст Юрій Бутусов. Він зазначив, що Олександр Дудка отримав тяжкі поранення після удару безпілотника та був госпіталізований.

За словами Бутусова, Дудка раніше працював у силових структурах і, за його даними, брав участь у переслідуванні місцевих жителів на окупованій території, зокрема тих, хто відмовлявся від отримання російських документів.

Нагадаємо, що у 2025 році з’являлася інформація про можливу присутність колаборанта Володимира Сальдо в санаторії "Форос" у Севастополі під час удару безпілотниками. Тоді в мережі навіть поширювалися чутки про його загибель, однак згодом він з’явився публічно під час поїздки до Москви.

Також Фокус писав, що після заборони проросійських партій у 2022 році в Україні досі залишаються тисячі депутатів, обраних від ОПЗЖ, "Партії Шарія" та "Блоку Володимира Сальдо", оскільки Верховна Рада так і не ухвалила закон про припинення їхніх повноважень. Попри це, окремі місцеві ради вже самостійно обмежують їхню діяльність.