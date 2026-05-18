Из-за удара БпЛА пострадал гауляйтер Скадовска: он давил на украинцев, которые не хотели паспорт РФ

На Херсонщине в результате удара беспилотника ранения получил так называемый руководитель оккупационной администрации Скадовского района Александр Дудка. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.

Как сообщил в своем Telegram-канале оккупационный глава части Херсонской области Владимир Сальдо, в период с 15 по 17 мая регион подвергся интенсивным ударам. По его словам, в результате этих атак погибли по меньшей мере трое гражданских, а также был ранен Александр Дудка, которого оккупационные власти называют "руководителем" Скадовского муниципального округа.

Отдельно Сальдо заявил о повреждении ряда объектов гражданской инфраструктуры и хозяйственных сооружений. В то же время он утверждает, что часть атак не привела к пострадавшим.

Кроме того, российские пропагандистские ресурсы обнародовали версию событий, которой поделился сам Дудка. По его словам, первый удар беспилотника пришелся по автомобилю, припаркованному возле дома, где он проживает. После этого он заметил еще один дрон, который приближался к его дому. По этой версии, во время того, как он пытался зайти в помещение, взрыв произошел рядом, в результате чего он получил осколочное ранение головы. Также отмечается, что еще один дрон якобы атаковал автомобиль возле больницы, но Дудка успел покинуть транспортное средство до взрыва.

В результате удара БпЛА пострадало авто коллаборациониста Александра Дудки Фото: Скриншот из видео

"Там, где я проживал, да, на улице стояла машина. Сразу произошел первый прилет в машину. Приехали спецслужбы, приехала полиция. Только все задокументировали, я уже возвращался к дому и вижу — на меня летит дрон. То есть он падал, и я падал вместе с ним. Получил осколочное ранение головы", — рассказал Александр Дудка.

Стоит заметить, что украинская сторона не комментировала атак в этом регионе, в том числе и ударов вблизи коллаборанта.

Дополнительно ситуацию прокомментировал командир взвода 23-го штурмового полка 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" и журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что Александр Дудка получил тяжелые ранения после удара беспилотника и был госпитализирован.

По словам Бутусова, Дудка ранее работал в силовых структурах и, по его данным, участвовал в преследовании местных жителей на оккупированной территории, в частности тех, кто отказывался от получения российских документов.

Напомним, что в 2025 году появлялась информация о возможном присутствии коллаборанта Владимира Сальдо в санатории "Форос" в Севастополе во время удара беспилотниками. Тогда в сети даже распространялись слухи о его гибели, однако впоследствии он появился публично во время поездки в Москву.

Также Фокус писал, что после запрета пророссийских партий в 2022 году в Украине до сих пор остаются тысячи депутатов, избранных от ОПЗЖ, "Партии Шария" и "Блока Владимира Сальдо", поскольку Верховная Рада так и не приняла закон о прекращении их полномочий. Несмотря на это, отдельные местные советы уже самостоятельно ограничивают их деятельность.