"Пошкоджені 25 приватних будинків": ЗС РФ вдарили по Харкову та Одещині (фото)

У нч на 19 травня російські війська завдали кількох ударів по Харкову, а також атакували портову інфраструктуру в Одеській області.

У Новобаварському районі Хакрова внаслідок удару ворожим БпЛА спалахнула пожежа, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він уточнив, що внаслідок цього удару постраждали 47-річний чоловік та 50-річна жінка.

"Чоловік отримав поранення склом, а жінка зазнала гострої реакції на стрес", — пояснив Синєгубов.

На світанку росіяни завдали ще одного удару по Новобаварському району.

"Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина", — зазначив Синєгубов, оприлюднивши фото зруйнованого будинку.

Зруйнований росіянами приватний будинок у Харкові Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив два ворожі удари по Новобаварському району.

Відео дня

"Є троє постраждалих, в тому чи іншому ступені пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка", — підсумував Терехов.

Атака по портовій інфраструктурі Одещини

Цієї ж ночі ЗС РФ вдарили по Одеській області, де пошкоджень зазнала портова інфраструктура регіону.

"У ніч на 19 травня Ізмаїльський район знову зазнав ворожої атаки. Пошкоджено об’єкти портової інфраструктури у місті Ізмаїл", — повідомили в пресслужбі Ізмаїльської РДА.

Там підкреслили, що підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки ворожого удару.

"На щастя, обійшлося без постраждалих та значних руйнувань", — наголосили в РДА та оприлюднили фото з наслідками російського удару.

Руйнування портової інфраструктури Одещини внаслідок російського удару Фото: соцмережі

Нагадаємо, пізно ввечері 18 травня росіяни вдарили трьома балістичними ракетами по активах "Нафтогазу".

У ніч на 18 травня РФ вдарила ракетами по Дніпру та атакувала Одесу.