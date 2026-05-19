"Повреждены 25 частных домов": ВС РФ ударили по Харькову и Одесской области (фото)

В ночь на 19 мая российские войска нанесли несколько ударов по Харькову, а также атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области.

В Новобаварском районе Хакрова в результате удара вражеским БпЛА вспыхнул пожар, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он уточнил, что в результате этого удара пострадали 47-летний мужчина и 50-летняя женщина.

"Мужчина получил ранение стеклом, а женщина испытала острую реакцию на стресс", — пояснил Синегубов.

На рассвете россияне нанесли еще один удар по Новобаварскому району.

"Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек", — отметил Синегубов, обнародовав фото разрушенного дома.

Разрушенный россиянами частный дом в Харькове Фото: Олег Синегубов / Telegram

Городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил два вражеских удара по Новобаварскому району.

"Есть трое пострадавших, в той или иной степени повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка", — подытожил Терехов.

Атака по портовой инфраструктуре Одесской области

Этой же ночью ВС РФ ударили по Одесской области, где повреждения получила портовая инфраструктура региона.

"В ночь на 19 мая Измаильский район снова подвергся вражеской атаке. Повреждены объекты портовой инфраструктуры в городе Измаил", — сообщили в пресс-службе Измаильской РГА.

Там подчеркнули, что подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали последствия вражеского удара.

"К счастью, обошлось без пострадавших и значительных разрушений", — отметили в РГА и обнародовали фото с последствиями российского удара.

Разрушение портовой инфраструктуры Одесской области в результате российского удара Фото: соцсети

