Аеропорт Пулково в РФ закрили втретє за день: десятки росіян сплять на підлозі (відео)

Аеропорт Пулково в Петербурзі 19 травня вже тричі закривали на прийом та відправлення рейсів через загрозу дронів.

Вперше про закриття летовища Росавіація оголосила о 09:45 ранку, о 10:15 обмеження було знято, проте вже об 11:05 аеропорт знову зупинив роботу. Також о 13:15 стало відомо, що Пулково готується відправляти рейси, але за хвилину знову було опубліковано повідомлення про закриття об'єкта. Про це пише видання "Медуза".

Атака дронів на РФ

Після 14:00 знову ситуація повторилася — між повідомленнями про відновлення роботи аеропорту та зупинкою прийому та відправлення рейсів пройшло шість хвилин.

Видання "Фонтанка" з посиланням на пресслужбу Пулково повідомляє, що станом на 14:00 в аеропорту було затримано понад дві години виліт 17 рейсів, ще вісім рейсів — скасовано. Десять рейсів перенаправлено на запасний аеродром.

Відео дня

Дрони атакують Ленінградську область: що відомо

Міноборони РФ оголосило, що 19 травня з 08:00 до 14:00 засобами ППО було збито 70 українських безпілотників, у тому числі над Ленінградською областю.

Також губернатор регіону Олександр Дрозденко повідомив, що за сьогодні було збито 10 безпілотників. А вранці у Петербурзі відключали мобільний інтернет через наліт БПЛА ЗСУ.

Натомість в Україні наразі не повідомляли про удари по РФ в Ленінградській області 19 травня.

Нагадаємо, що вночі в неділю, 17 травня, дрони атакували Московську область РФ. Вибухи пролунали в Клині, Зеленограді, Східні, Хімках, Дєдовську, Дурикіно. Рано вранці на території Шереметьєво було зафіксовано падіння уламків БПЛА.

Також Фокус писав, що по Москві масовано вдарили дронами. За словами мера Москви Сергія Собяніна, протягом ночі російська ППО нібито збила в регіоні понад 120 БПЛА.