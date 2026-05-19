Аэропорт Пулково в РФ закрыли третий раз за день: десятки россиян спят на полу (видео)

Аэропорт Пулково в Петербурге 19 мая уже трижды закрывали на прием и отправку рейсов из-за угрозы дронов.

Впервые о закрытии аэропорта Росавиация объявила в 09:45 утра, в 10:15 ограничения были сняты, однако уже в 11:05 аэропорт снова остановил работу. Также в 13:15 стало известно, что Пулково готовится отправлять рейсы, но через минуту снова было опубликовано сообщение о закрытии объекта. Об этом пишет издание "Медуза".

Атака дронов на РФ

После 14:00 снова ситуация повторилась — между сообщениями о возобновлении работы аэропорта и остановкой приема и отправления рейсов прошло шесть минут.

Издание "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу Пулково сообщает, что по состоянию на 14:00 в аэропорту был задержан более двух часов вылет 17 рейсов, еще восемь рейсов — отменены. Десять рейсов перенаправлены на запасной аэродром.

Дроны атакуют Ленинградскую область: что известно

Минобороны РФ объявило, что 19 мая с 08:00 до 14:00 средствами ПВО было сбито 70 украинских беспилотников, в том числе над Ленинградской областью.

Также губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что за сегодня было сбито 10 беспилотников. А утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА ВСУ.

Зато в Украине пока не сообщали об ударах по РФ в Ленинградской области 19 мая.

Напомним, что ночью в воскресенье, 17 мая, дроны атаковали Московскую область РФ. Взрывы прогремели в Клину, Зеленограде, Восточном, Химках, Дедовске, Дурыкино. Рано утром на территории Шереметьево было зафиксировано падение обломков БПЛА.

Также Фокус писал, что по Москве массированно ударили дронами. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи российская ПВО якобы сбила в регионе более 120 БПЛА.