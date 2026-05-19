У Львові в авто ТЦК вибили вікна та "витягли" звідти мобілізованого, — соцмережі (відео)

У Львові біля Підзамчого стався конфлікт між працівниками ТЦК та місцевими жителями. Під час інциденту люди витягнули чоловіка з буса, а в самому автомобілі вибили кілька вікон.

У Telegram-каналі "Львівич" оприлюднили відео, на якому видно конфлікт навколо мікроавтобуса ТЦК. За словами очевидців, працівники ТЦК намагалися мобілізувати чоловіка на вулиці Богдана Хмельницького, однак люди почали перешкоджати цьому та перекрили рух автомобілями.

На кадрах видно, як чоловіка буквально витягують із салону буса. Також у мікроавтобусі стався ще один конфлікт — чоловік, якого хотіли доправити до ТЦК, ногами вибив кілька вікон у транспорті. Одна з жінок допомогла йому вибратися з автомобіля.

У місцевих пабліках повідомляють, що разом із працівниками ТЦК у бусі перебував і поліцейський.

"В автомобілі був і працівник поліції, це видно на відео, який би по плану мав врегулювати та заспокоїти конфлікт, але він разом зі службовцями ТЦК поїхав з місця, не вийшовши з буса до озлоблених людей", — пише "Львівич".

Варто зауважити, що наразі офіційних коментарів від ТЦК чи поліції щодо цього інциденту немає.

Нагадаємо, що цього ж місяця у Львові на вулиці Кавалерідзе чоловік взяв у заручниці 13-річну дівчинку, щоб не бути мобілізованим військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Згодом, 43-річного мешканця міста затримали.

Також Фокус писав, що 7 травня у Дніпрі під час проведення оповіщення стався конфлікт між цивільними та військовослужбовцями ТЦК. Люди намагалися перешкодити перевірці чоловіка і вступили в протидію з військовими. Під час сутички у бік військовослужбовців та службового авто ТЦК кидали каміння.