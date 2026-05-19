Во Львове в авто ТЦК выбили окна и "вытащили" оттуда мобилизованного, — соцсети (видео)
Во Львове возле Подзамчего произошел конфликт между работниками ТЦК и местными жителями. Во время инцидента люди вытащили мужчину из буса, а в самом автомобиле выбили несколько окон.
В Telegram-канале "Львовыч" обнародовали видео, на котором видно конфликт вокруг микроавтобуса ТЦК. По словам очевидцев, работники ТЦК пытались мобилизовать мужчину на улице Богдана Хмельницкого, однако люди начали препятствовать этому и перекрыли движение автомобилями.
На кадрах видно, как мужчину буквально вытаскивают из салона буса. Также в микроавтобусе произошел еще один конфликт — мужчина, которого хотели доставить в ТЦК, ногами выбил несколько окон в транспорте. Одна из женщин помогла ему выбраться из автомобиля.
В местных пабликах сообщают, что вместе с работниками ТЦК в бусе находился и полицейский.
"В автомобиле был и работник полиции, это видно на видео, который бы по плану должен был урегулировать и успокоить конфликт, но он вместе со служащими ТЦК уехал с места, не выйдя из буса к озлобленным людям", — пишет "Львовыч".
Стоит заметить, что пока официальных комментариев от ТЦК или полиции по этому инциденту нет.
Напомним, что в этом же месяце во Львове на улице Кавалеридзе мужчина взял в заложницы 13-летнюю девочку, чтобы не быть мобилизованным военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки. Впоследствии, 43-летнего жителя города задержали.
Также Фокус писал, что 7 мая в Днепре во время проведения оповещения произошел конфликт между гражданскими и военнослужащими ТЦК. Люди пытались помешать проверке мужчины и вступили в противодействие с военными. Во время столкновения в сторону военнослужащих и служебного авто ТЦК бросали камни.