Во Львове в авто ТЦК выбили окна и "вытащили" оттуда мобилизованного, — соцсети (видео)

Во Львове возле Подзамчего произошел конфликт между работниками ТЦК и местными жителями. Во время инцидента люди вытащили мужчину из буса, а в самом автомобиле выбили несколько окон.

В Telegram-канале "Львовыч" обнародовали видео, на котором видно конфликт вокруг микроавтобуса ТЦК. По словам очевидцев, работники ТЦК пытались мобилизовать мужчину на улице Богдана Хмельницкого, однако люди начали препятствовать этому и перекрыли движение автомобилями.

На кадрах видно, как мужчину буквально вытаскивают из салона буса. Также в микроавтобусе произошел еще один конфликт — мужчина, которого хотели доставить в ТЦК, ногами выбил несколько окон в транспорте. Одна из женщин помогла ему выбраться из автомобиля.

В местных пабликах сообщают, что вместе с работниками ТЦК в бусе находился и полицейский.

Відео дня

"В автомобиле был и работник полиции, это видно на видео, который бы по плану должен был урегулировать и успокоить конфликт, но он вместе со служащими ТЦК уехал с места, не выйдя из буса к озлобленным людям", — пишет "Львовыч".

Стоит заметить, что пока официальных комментариев от ТЦК или полиции по этому инциденту нет.

Напомним, что в этом же месяце во Львове на улице Кавалеридзе мужчина взял в заложницы 13-летнюю девочку, чтобы не быть мобилизованным военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки. Впоследствии, 43-летнего жителя города задержали.

Также Фокус писал, что 7 мая в Днепре во время проведения оповещения произошел конфликт между гражданскими и военнослужащими ТЦК. Люди пытались помешать проверке мужчины и вступили в противодействие с военными. Во время столкновения в сторону военнослужащих и служебного авто ТЦК бросали камни.