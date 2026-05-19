Друга країна після України: Росія вперше застосувала "шахеди" в Малі

18 травня 2026 року в околицях Севаре, Малі, було виявлено уламки російського безпілотника-камікадзе серії "Гарпія-А1 КК", що є копією іранського "Шахеда", які ЗС РФ постійно запускають по території України.

Уламки, виявлені недалеко від міста Севаре в центральній Малі, підтвердили те, чого очікували аналітики: російський Африканський корпус застосував свій новітній односторонній ударний безпілотник дальньої дії "арпія-А1" проти повстанських сил у Малі, що стало першим підтвердженим застосуванням цього модернізованого типу "Шахед" за межами війни в Україні, повідомляє Defence Blog.

Уламки російського "шахеда", знайденого в Малі Фото: Скриншот

Варіант серії KK оснащений 16-елементною супутниковою навігаційною антеною Kometa-M16 CRPA, модернізованою порівняно з 12-елементною системою, що використовувалася в попередніх версіях.

Цей безпілотник, що входить до новітньої серії KK і оснащений бойовою частиною з повітряним підривом, призначеною для детонації над цілями, а не під час удару, було використано проти сил із регіону Азавад у хаотичних наслідках найбільшого за більш ніж десятиліття наступу повстанців у Малі.

"Гарпія-А1" — це російська версія іранського безпілотника "Шахед-136", який здобув сумну популярність в Україні через масовані атаки на електростанції, багатоквартирні будинки і військові позиції. "Гарпія" виробляється компанією ІЕМЗ "Купол", дочірнім підприємством російського оборонного гіганта "Алмаз-Антей", і збирається з використанням деталей, здебільшого китайського виробництва, за конструкцією аналогічна іранському "Шахеду-136".

Уламки російського дрона, знайденого в Малі Фото: Скриншот

Росія почала виробництво цих безпілотників після придбання технологій "Шахеда" у Тегерана і відтоді вдосконалює наступні модифікації. Атакуючи Україну, росіяни випробували свій дрон і тепер, мабуть, відправили партію в Африку.

Згідно з наявними оцінками, максимальне корисне навантаження безпілотника російської "Гарпії" становить до 150 кілограмів, максимальна швидкість — до 185 кілометрів на годину, а дальність польоту — до 1500 кілометрів, що дає змогу російському Африканському корпусу наносити удари по цілях далеко за межами безпосередньої лінії фронту з однієї точки запуску. Виявлений недалеко від Севаре безпілотник був сірого кольору, що візуально відрізняло його від варіантів, які використовуються в Україні.

Російський Африканський корпус є наступником ПВК "Вагнер" у Малі, перейменованого воєнізованого формування, яке потрапило під прямий контроль Кремля після смерті засновника Євгена Пригожина 2023 року. ПВК офіційно покинули Малі 6 червня 2025 року, а Африканський корпус офіційно взяв контроль над територією наступного дня, зберігши більшу частину особового складу та оперативної структури групи під управлінням урядового агентства.

На піку свого розвитку на початку цього року в Малі діяло до 2500 російських військовослужбовців, і цій групі приписують допомогу малійській військовій хунті у відвоюванні північного міста Кідаль у повстанців у 2023 році. Ця перемога тепер виглядає як найвища точка російського впливу в країні. Покійний міністр оборони Камара був ключовим союзником Росії в малійській хунті, неодноразово відвідував Росію і був головним організатором первісного перекидання ПВК "Вагнер" у Малі 2021 року. Його смерть унаслідок нападу 25 квітня позбавила Москву одного з найважливіших особистих зв'язків усередині уряду Бамако.

Експерти вважають, що використання дронів у Малі — це відчайдушна спроба РФ утримати контроль над Севаре, який служить ключовим логістичним вузлом, що зв'язує південь країни з північчю, де повстанські сили зміцнюють свої позиції. Втрата Севаре позбавить Малі можливості послідовно проектувати військову силу на північ.

Поява безпілотника також відображає ширший процес передачі технологій, який прискорився після того, як Росія розгорнула варіанти "Гарпії" в Україні.

