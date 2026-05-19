Вторая страна после Украины: Россия впервые применила "шахеды" в Мали

18 мая 2026 года в окрестностях Севаре, Мали, были обнаружены обломки российского беспилотника-камикадзе серии "Гарпия-А1 КК", который является копией иранского "Шахеда" и которые ВС РФ постоянно запускают по территории Украины.

Обломки, обнаруженные недалеко от города Севаре в центральной Мали, подтвердили то, чего ожидали аналитики: российский Африканский корпус применил свой новейший односторонний ударный беспилотник дальнего действия "арпия-А1" против повстанческих сил в Мали, что стало первым подтвержденным применением этого модернизированного типа "Шахед" за пределами войны в Украине, сообщает Defence Blog.

Обломки российского "шахеда", найденного в Мали Фото: Скриншот

Вариант серии KK оснащен 16-элементной спутниковой навигационной антенной Kometa-M16 CRPA, модернизированной по сравнению с 12-элементной системой, использовавшейся в предыдущих версиях.

Этот беспилотник, входящий в новейшую серию KK и оснащенный боевой частью с воздушным подрывом, предназначенной для детонации над целями, а не при ударе, был использован против сил из региона Азавад в хаотичных последствиях крупнейшего за более чем десятилетие наступления повстанцев в Мали.

"Гарпия-А1" — это российская версия иранского беспилотника "Шахед-136", получившего печальную известность в Украине за массированные атаки на электростанции, многоквартирные дома и военные позиции. "Гарпия" производится компанией ИЭМЗ "Купол", дочерним предприятием российского оборонного гиганта "Алмаз-Антей", и собирается с использованием деталей, в основном китайского производства, по конструкции аналогична иранскому "Шахеду-136".

Обломки российского дрона, найденного в Мали Фото: Скриншот

Россия начала производство этих беспилотников после приобретения технологий "Шахеда" у Тегерана и с тех пор совершенствует последующие модификации. Атакуя Украину, россияне испытали свой дрон и теперь, видимо, отправили партию в Африку.

Согласно имеющимся оценкам, максимальная полезная нагрузка беспилотника российской "Гарпии" составляет до 150 килограммов, максимальная скорость — до 185 километров в час, а дальность полета — до 1500 километров, что позволяет российскому Африканскому корпусу наносить удары по целям далеко за пределами непосредственной линии фронта с одной точки запуска. Обнаруженный недалеко от Севаре беспилотник был серого цвета, что визуально отличало его от вариантов, используемых в Украине.

Российский Африканский корпус является преемником ЧВК "Вагнер" в Мали, переименованного военизированного формирования, попавшего под прямой контроль Кремля после смерти основателя Евгения Пригожина в 2023 году. ЧВК официально покинули Мали 6 июня 2025 года, а Африканский корпус официально взял контроль над территорией на следующий день, сохранив большую часть личного состава и оперативной структуры группы под управлением правительственного агентства.

На пике своего развития в начале этого года в Мали действовало до 2500 российских военнослужащих, и этой группе приписывают помощь малийской военной хунте в отвоевании северного города Кидаль у повстанцев в 2023 году. Эта победа теперь выглядит как высшая точка российского влияния в стране. Покойный министр обороны Камара был ключевым союзником России в малийской хунте, неоднократно посещал Россию и был главным организатором первоначальной переброски ЧВК "Вагнер" в Мали в 2021 году. Его смерть в результате нападения 25 апреля лишила Москву одной из важнейших личных связей внутри правительства Бамако.

Эксперты полагают, что использование дронов в Мали – это отчаянная попытка РФ удержать контроль над Севаре, который служит ключевым логистическим узлом, связывающим юг страны с севером, где повстанческие силы укрепляют свои позиции. Потеря Севаре лишит Мали возможности последовательно проецировать военную силу на север.

Появление беспилотника также отражает более широкий процесс передачи технологий, который ускорился после того, как Россия развернула варианты "Гарпии" в Украине.

Напомним, в 2025 году завод в Ижевске, который производит "Шахеды", был атакован, а производство приостановлено.

А во время атаки в 2026 году на Москву россияне сбили свой же вертолет.