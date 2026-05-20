Обіцяє "не брехати": Дюжев, який підтримує війну проти України, балотується у Держдуму

Російський актор Дмитро Дюжев, який є затятим прихильником путінського режиму і відкрито підтримує повномасштабну війну в Україні, балотується в депутати Держдуми від партії "Єдина Росія".

У травні 2026 року він офіційно подав заявку для участі на праймеріз у Москві перед виборами депутатів Держдуми дев'ятого скликання. Про це повідомляє російський "Комерсант"

Актор, який активно підтримує Путіна, обіцяє, що багато шалених законодавчих ініціатив. Зокрема, У своїй програмі Дюжев пропонує запустити "гастрольний десант" з артистів театрів та філармоній, які мають мінімум тричі на рік їздити з гастролями в малі міста та села, а також організувати майстерні для "відкриття творчого потенціалу" російських окупантів.

Також актор з серіалу про російську мафію "Бригада" обіцяє добиватися пільг, робочих місць у держустановах та грантів на бізнес для учасників війни в Україні, яким він "неодноразово підвищував моральний дух" на передовій.

"Якщо ви хочете, щоб у Держдумі з'явилася людина, яка не вміє брехати, приходьте на праймериз і голосуйте за покликом серця", — каже актор-путініст у своєму відеозверненні.

Що каже Дюжев про Україну

Російський актор Дмитро Дюжев є затятим прихильником путінського режиму і відкрито підтримує повномасштабну війну. У червні 2022 року та восени 2023 року він незаконно відвідував тимчасово окупований Донецьк для виступів перед російськими військовими та місцевими колаборантами.

Через виправдання війни, злочинів РФ та пропаганду Кремля Дюжева внесений до бази сайту Миротворець. Також він знаходиться під санкціями РНБО.

