Обещает "не врать": Дюжев, поддерживающий войну против Украины, баллотируется в Госдуму

Российский актер Дмитрий Дюжев, который является ярым сторонником путинского режима и открыто поддерживает полномасштабную войну в Украине, баллотируется в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия".

В мае 2026 года он официально подал заявку для участия на праймериз в Москве перед выборами депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает российский "Коммерсант"

Актер, который активно поддерживает Путина, обещает, что много безумных законодательных инициатив. В частности, в своей программе Дюжев предлагает запустить "гастрольный десант" из артистов театров и филармоний, которые должны минимум трижды в год ездить с гастролями в малые города и села, а также организовать мастерские для "открытия творческого потенциала" российских оккупантов.

Также актер из сериала о российской мафии "Бригада" обещает добиваться льгот, рабочих мест в госучреждениях и грантов на бизнес для участников войны в Украине, которым он "неоднократно повышал моральный дух" на передовой.

"Если вы хотите, чтобы в Госдуме появился человек, который не умеет врать, приходите на праймериз и голосуйте по зову сердца", — говорит актер-путинист в своем видеообращении.

Что говорит Дюжев об Украине

Российский актер Дмитрий Дюжев является ярым сторонником путинского режима и открыто поддерживает полномасштабную войну. В июне 2022 года и осенью 2023 года он незаконно посещал временно оккупированный Донецк для выступлений перед российскими военными и местными коллаборационистами.

Из-за оправдания войны, преступлений РФ и пропаганды Кремля Дюжева внесен в базу сайта Миротворец. Также он находится под санкциями СНБО.

Также СБУ заочно объявила о подозрении певцу Николаю Баскову. Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому певцу Николаю Баскову. В СБУ и Нацполиции напомнили, что он системно поддерживал вооруженную агрессию России против Украины, оправдывал оккупацию территорий и финансировал российскую армию.

В ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский лишил 34 человек государственных наград. В частности, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин и российский композитор Игорь Крутой потеряли почетное звание народных артистов Украины.