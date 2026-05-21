"Це було показово": в Повітряних силах пояснили, чому "Шахеди" долетіли до Закарпаття (відео)

Дронові удари по Закарпатській області можуть мати з боку РФ показовий характер, особливо після програшу в Угорщині прокремлівського кандидата Віктора Орбана.

Таким чином Москва виказує своє невдоволення, зазначив в етері Новини.LIVE начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Тільки змінилось там керіництво, одразу туди полетіли дрони. Можливо, це було показово. Інколи велика кількість безпілотників зупиняється швидко, інколи один БПЛА долітає до Львова", — сказав Ігнат.

Він підкреслив, що збивати ворожі БПЛА стає дедалі складніше навіть за допомогою гелікоптерів чи винищувачів F-16.

"Бувають моненти, які заважають збитий цей дрон. Можливо, противник продумав якісь рішення… Він пірнає в хмару і його не видно. Потім він з хмари виринає, тільки ти на нього наводишся, він пірнає знову у хмару. Вже доведено, що "Шахеди" можуть маневрувати, бачачи якусь загрозу, що в них якісь датчики стоять, які можуть маневрувати. Особливо це стосується дронів-перехоплювачів", — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, вранці 13 травня російські дрони масовано атакували Закарпаття, а Ужгород уперше від початку повномасштабної війни опинився під ударом безпілотників.

Після ударів по Ужгороду Угорщина викликала російського посла до Міністерства закордонних справ.