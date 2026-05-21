"Это было показательно": в Воздушных силах объяснили, почему "Шахеды" долетели до Закарпатья (видео)

Дроновые удары по Закарпатской области могут иметь со стороны РФ показательный характер, особенно после проигрыша в Венгрии прокремлевского кандидата Виктора Орбана.

Таким образом Москва выражает свое недовольство, отметил в эфире Новости.LIVE начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Только сменилось там руководство, сразу туда полетели дроны. Возможно, это было показательно. Иногда большое количество беспилотников останавливается быстро, иногда один БПЛА долетает до Львова", — сказал Игнат.

Он подчеркнул, что сбивать вражеские БПЛА становится все сложнее даже с помощью вертолетов или истребителей F-16.

"Бывают моненты, которые мешают сбить этот дрон. Возможно, противник продумал какие-то решения... Он ныряет в облако и его не видно. Потом он из облака выныривает, только ты на него наводишься, он ныряет снова в облако. Уже доказано, что "Шахеды" могут маневрировать, видя какую-то угрозу, что у них какие-то датчики стоят, которые могут маневрировать. Особенно это касается дронов-перехватчиков", — пояснил Игнат.

Напомним, утром 13 мая российские дроны массированно атаковали Закарпатье, а Ужгород впервые с начала полномасштабной войны оказался под ударом беспилотников.

После ударов по Ужгороду Венгрия вызвала российского посла в Министерство иностранных дел.