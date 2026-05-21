Вже не говорять про "Київ за 3 доби": у РФ знизилася планка цілей у війні проти України, — Буданов

Російська влада поступово знижує планку власних цілей у війні проти України через неможливість реалізувати початкові плани. У Кремлі вже змінюють риторику — від заяв про "Київ за три доби" до нових тез про "позаблоковість України" та її без’ядерний статус.

Під час Kyiv Stratcom Forum 2026 керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Росія змушена коригувати свої цілі у війні через провал попередніх планів та реальну ситуацію на полі бою, передає кореспондент видання "Укрінформ". За його словами, на початку повномасштабного вторгнення російська влада просувала наратив про швидке захоплення столиці України — "Київ за три доби". Пізніше ці заяви трансформувалися у вимогу захопити Донбас "за будь-яку ціну".

Тепер, як зазначив Буданов, у російському інформаційному просторі з’явився ще один новий наратив. Йдеться про те, що Україна нібито повинна залишатися без’ядерною державою та не вступати до військових альянсів. На його думку, це свідчить про чергове зниження амбіцій Кремля.

"Десь тиждень тому, якщо не помиляюсь, з'явився вже ще один новий наратив: "Україна має бути без'ядерною державою і не вступати в будь-які військові альянси". Це вже нова мета, тобто ще планочка трошки знижується. Це нормально, тому що йде час і, вочевидь, оскільки ми зараз з вами тут спілкуємось, мета не досягнута", — сказав він.

На думку, керівника ОП, російська влада вже не здатна пояснити своєму суспільству, чому провалилася ідея швидкого захоплення Києва. Так само, за його словами, у Кремлі усвідомлюють нереалістичність сценарію із повним захопленням Донбасу.

Буданов додав, що Росія намагається подати нові вимоги як "перемогу" для внутрішньої аудиторії.

"Це теж нереально. Тому починають, мовляв, ми доб'ємось того, що вони (Україна — ред.) будуть позаблокові, до прикладу. Це ж теж перемога. Тому це абсолютно нормальна трансформація", — розповів він", — зауважив він.

