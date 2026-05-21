Уже не говорят о "Киеве за 3 суток": у РФ снизилась планка целей в войне против Украины, — Буданов

Российские власти постепенно снижают планку собственных целей в войне против Украины из-за невозможности реализовать первоначальные планы. В Кремле уже меняют риторику — от заявлений о "Киеве за трое суток" до новых тезисов о "внеблоковости Украины" и ее безъядерном статусе.

Во время Kyiv Stratcom Forum 2026 руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Россия вынуждена корректировать свои цели в войне из-за провала предыдущих планов и реальной ситуации на поле боя, передает корреспондент издания "Укринформ". По его словам, в начале полномасштабного вторжения российские власти продвигали нарратив о быстром захвате столицы Украины — "Киев за трое суток". Позже эти заявления трансформировались в требование захватить Донбасс "любой ценой".

Теперь, как отметил Буданов, в российском информационном пространстве появился еще один новый нарратив. Речь идет о том, что Украина якобы должна оставаться безъядерным государством и не вступать в военные альянсы. По его мнению, это свидетельствует об очередном снижении амбиций Кремля.

"Где-то неделю назад, если не ошибаюсь, появился уже еще один новый нарратив: "Украина должна быть безъядерным государством и не вступать в любые военные альянсы". Это уже новая цель, то есть еще планочка немножко снижается. Это нормально, потому что идет время и, очевидно, поскольку мы сейчас с вами здесь общаемся, цель не достигнута", — сказал он.

По мнению, руководителя ОП, российские власти уже не способны объяснить своему обществу, почему провалилась идея быстрого захвата Киева. Так же, по его словам, в Кремле осознают нереалистичность сценария с полным захватом Донбасса.

Буданов добавил, что Россия пытается подать новые требования как "победу" для внутренней аудитории.

"Это тоже нереально. Поэтому начинают, мол, мы добьемся того, что они (Украина — ред.) будут внеблоковыми, к примеру. Это же тоже победа. Поэтому это абсолютно нормальная трансформация", — рассказал он", — отметил он.

