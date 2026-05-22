"Необхідний новий імпульс": Сибіга заявив, що у війні між Україною та РФ настав переломний момент

В російсько-українській війні настав переломний момент, коли військова міць країни-агресора вже не є вирішальним фактором перемоги.

Тиск на Москву посилюється, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми перебуваємо в переломному моменті війни, і тиск на Москву посилюється. Україна утримує позиції, а чисельність російських військ більше не є вирішальною перевагою", — написав Сибіга.

Він уточнив, що для досягнення миру потрібно зосередитися на трьох ключових елементах:

дипломатії;

тиску;

силі.

"Нам потрібно надати нового імпульсу нашим мирним зусиллям, одночасно посилюючи спеціальні санкції, спрямовані на довгострокову перспективу, та інші важелі впливу", — зазначив Сибіга.

За словами міністра, Україна більше не просто просить про допомогу.

"Ми є учасником у забезпеченні безпеки, донором та партнером, готовим ділитися своїм досвідом із союзниками", — пояснив Сибіга.

Очільник МЗС також поінформував союзників про зростання загроз з боку Білорусі та закликав забезпечити стримування та вжити кроків, щоб не допустити розширення агресії з боку Москви та Мінська.

"Збільшення видатків на оборону є запорукою миру, і я закликаю кожного члена НАТО долучитися до оборони України. Ці інвестиції принесуть найбільші дивіденди миру за все наше життя", — наголосив Сибіга.

