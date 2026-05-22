"Необходим новый импульс": Сибига заявил, что в войне между Украиной и РФ наступил переломный момент

В российско-украинской войне наступил переломный момент, когда военная мощь страны-агрессора уже не является решающим фактором победы.

Давление на Москву усиливается, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы находимся в переломном моменте войны, и давление на Москву усиливается. Украина удерживает позиции, а численность российских войск больше не является решающим преимуществом", — написал Сибига.

Он уточнил, что для достижения мира нужно сосредоточиться на трех ключевых элементах:

дипломатии;

давление;

силы.

"Нам нужно придать новый импульс нашим мирным усилиям, одновременно усиливая специальные санкции, направленные на долгосрочную перспективу, и другие рычаги влияния", — отметил Сибига.

По словам министра, Украина больше не просто просит о помощи.

"Мы являемся участником в обеспечении безопасности, донором и партнером, готовым делиться своим опытом с союзниками", — пояснил Сибига.

Глава МИД также проинформировал союзников о росте угроз со стороны Беларуси и призвал обеспечить сдерживание и принять шаги, чтобы не допустить расширения агрессии со стороны Москвы и Минска.

"Увеличение расходов на оборону является залогом мира, и я призываю каждого члена НАТО присоединиться к обороне Украины. Эти инвестиции принесут самые большие дивиденды мира за всю нашу жизнь", — подчеркнул Сибига.

