Війна в Україні може закінчитись восени 2026 року: у Зеленського назвали головну умову

Українська влада не виключає можливості призупинення активних бойових дій та ракетно-дронового терору вже цього року. Вирішальним буде результат літнього наступу Росії на Куп'янськ та Малу Токмачку.

За яких обставин можливе "замороження" конфлікту, розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Радник президента вважає, що наразі Путін проводить масштабну літню наступальну кампанію, маючи дві нав'язливі ідеї — захоплення Малої Токмачки або Куп’янська. Проте вже зараз зрозуміло, що цей наступ виявився провальним і армія РФ демонструє абсолютну нездатність просуватися далі.

"Він проводить літній наступ і вважає, що досягне можливості захопити або Малу Токмачку, або Куп’янськ. У нього ж дві нав’язливі ідеї. І відповідно, якщо це провалиться, то восени може бути – я кажу саме як модель – зупинка активної фази війни", — пояснив Подоляк.

Відео дня

Також він вважає, що літній провал Путіна на полі бою потягне за собою і інші наслідки. Подоляк зазначив, що в такому разі можлива зупинка ракетно-дронових обстрілів, зупинка бойових дій по лінії фронту, "лінія розмежування, замороження, моніторинг, посередники", — сказав радник президента.

Він додав, що за такого сценарію влада зможе скасувати воєнний стан і розпочати підготовку до виборів в Україні.

Нагадаємо, тим часом президент України повідомив, що росіяни готують масштабний удар по Україні і можуть застосувати балістичну ракету "Орешник".

А американські журналісти побували на передовій та розповіли, як українські військові пристосувались до нових правил війни дронів і як воюють із росіянами.