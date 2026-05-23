Война в Украине может закончиться осенью 2026 года: у Зеленского назвали главное условие

Украинская власть не исключает возможности приостановления активных боевых действий и ракетно-дронового террора уже в этом году. Решающим будет результат летнего наступления России на Купянск и Малую Токмачку.

При каких обстоятельствах возможна "заморозка" конфликта, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Единые новости".

Советник президента считает, что сейчас Путин проводит масштабную летнюю наступательную кампанию, имея две навязчивые идеи — захват Малой Токмачки или Купянска. Однако уже сейчас понятно, что это наступление оказалось провальным и армия РФ демонстрирует абсолютную неспособность продвигаться дальше.

"Он проводит летнее наступление и считает, что достигнет возможности захватить или Малую Токмачку, или Купянск. У него же две навязчивые идеи. И соответственно, если это провалится, то осенью может быть — я говорю именно как модель — остановка активной фазы войны", — пояснил Подоляк.

Также он считает, что летний провал Путина на поле боя повлечет за собой и другие последствия. Подоляк отметил, что в таком случае возможна остановка ракетно-дронных обстрелов, остановка боевых действий по линии фронта, "линия разграничения, заморозка, мониторинг, посредники", — сказал советник президента.

Он добавил, что при таком сценарии власть сможет отменить военное положение и начать подготовку к выборам в Украине.

