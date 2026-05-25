Українські дрони вдарили по нафтобазі у Брянській області та складах боєприпасів: подробиці

У ніч на 25 травня Сили оборони України уразили нафтобазу Брянській області РФ.

Крім того, були знищені склади боєприпасів, склади матеріально-технічних засобів і об'єкти управління військ РФ на тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Запоріжжя. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У повідомленні Генштабу повідомляється, що уражено нафтобазу "Белец" в Унечі Брянської області РФ, яку росіяни використовують, щоб забезпечувати свою армію.

"Об’єкт задіяний у забезпеченні окупаційної армії держави-агресора. Масштаб завданих збитків уточнюється", — йдеться у повідомленні військових.

Українські дрони вдарили по складах зберігання боєприпасів у районі Міжгір'я в тимчасово окупованому Криму, боєприпасів біля Новоянисолі та польовому артилерійському складі у районі Кременівки на Донеччині.

Також у районі тимчасово окупованого Докучаєвська Донецької області було уражено склад матеріально-технічних засобів російських військ.

Крім того, українські військові уразили комунікаційний вузол підрозділу російської армії у Іванівці Донецької області та взвод управління артилерійського підрозділу противника (Троїцьке Запорізької обл.).

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення рф до припинення збройної агресії проти України", — повідомляють українські військові.

Вибухи в РФ: що відомо

Нагадаємо, що вночі в неділю, 17 травня, дрони атакували Московську область РФ. Вибухи пролунали в Клині, Зеленограді, Східні, Хімках, Дєдовську, Дурикіно. Рано вранці на території Шереметьєво було зафіксовано падіння уламків БПЛА.

Також Фокус писав, що по Москві масовано вдарили дронами. За словами мера Москви Сергія Собяніна, протягом ночі російська ППО нібито збила в регіоні понад 120 БПЛА.