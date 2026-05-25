Украинские дроны ударили по нефтебазе в Брянской области и складам боеприпасов: подробности

В ночь на 25 мая Силы обороны Украины поразили нефтебазу Брянской области РФ.

Кроме того, были уничтожены склады боеприпасов, склады материально-технических средств и объекты управления войск РФ на временно оккупированных территориях Крыма, Донетчины и Запорожья. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении Генштаба сообщается, что поражена нефтебаза "Белец" в Унече Брянской области РФ, которую россияне используют, чтобы обеспечивать свою армию.

"Объект задействован в обеспечении оккупационной армии государства-агрессора. Масштаб нанесенного ущерба уточняется", — говорится в сообщении военных.

Украинские дроны ударили по складам хранения боеприпасов в районе Межгорья во временно оккупированном Крыму, боеприпасов возле Новоянисоли и полевому артиллерийскому складу в районе Кременевки в Донецкой области.

Відео дня

Также в районе временно оккупированного Докучаевска Донецкой области был поражен склад материально-технических средств российских войск.

Кроме того, украинские военные поразили коммуникационный узел подразделения российской армии в Ивановке Донецкой области и взвод управления артиллерийского подразделения противника (Троицкое Запорожской обл.).

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — сообщают украинские военные.

Взрывы в РФ: что известно

Напомним, что ночью в воскресенье, 17 мая, дроны атаковали Московскую область РФ. Взрывы прогремели в Клину, Зеленограде, Восточном, Химках, Дедовске, Дурыкино. Рано утром на территории Шереметьево было зафиксировано падение обломков БПЛА.

Также Фокус писал, что по Москве массированно ударили дронами. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи российская ПВО якобы сбила в регионе более 120 БПЛА.