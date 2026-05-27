"Через 10 років війна закінчиться": Меркель зробила нову заяву про Україну

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що сподівається на завершення війни в Україні через 10 років.

Про це вона повідомила під час подкасту німецького радіо WDR1 Live.

Заява пролунала під час обговорення військової служби в Німеччині. Меркель говорила про те, що в країні досі не повернули обов’язковий призов до армії та сподіваються надалі залучати достатню кількість добровольців для служби у Бундесвері (Збройних силах Німеччини). Саме в цьому контексті вона згадала і війну в Україні.

"Я все ще сподіваюся, що знайдеться достатньо добровольців. А через 10 років війна в Україні, сподіваюся, вже завершиться", — сказала Меркель.

Також вона додала, що хотіла б бачити Україну після війни "самостійною, вільною та суверенною країною".

Нагадаємо, раніше ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європа має активніше долучатися до переговорів щодо війни в Україні та не покладатися лише на США. Вона наголосила, що ЄС повинен виробити власну спільну позицію у відносинах із Росією та "взяти справу у свої руки".

Раніше ЗМІ повідомляли, що в ЄС обговорюють кандидатів на роль спеціального посланника для переговорів між Україною та Росією. Серед можливих претендентів називали Ангелу Меркель.

Нагадаємо, що раніше ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Мінські угоди 2015 року були потрібні для того, щоб дати Україні час підготуватися до можливої агресії Росії. За її словами, тоді президент РФ Володимир Путін "міг просто захопити Україну", а "ніхто не зміг би йому протистояти".

Меркель також сказала, що Європа мала б активніше поєднувати військову, економічну та дипломатичну підтримку. Водночас вона визнала, що ЄС не зміг повною мірою відіграти дипломатичну роль у питанні війни в Україні.