"Повинні взяти справу у свої руки": Меркель прокоментувала призначення переговорника ЄС з РФ

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що ЄС недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал у питанні завершення війни в Україні.

Вона заявила, що "особисто вважає абсолютно правильним" давати Україні військову підтримку. Також вона прокоментувала ідею щодо призначення переговорника ЄС з Росією. Про це пише Stern.

Колишня канцлерка вважає, що Європі час активізувати дипломатичні зусилля щодо Росії через війну в Україні.

"Мені шкода, як на мене, Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал. Дипломатія завжди була зворотним боком медалі, навіть під час Холодної війни. Військове стримування плюс дипломатична діяльність — ось що, як на мене, важливо", — вважає Меркель.

За її словами, недостатньо, щоб тільки президент Америки Дональд Трамп докладав зусиль до переговорів з Росією. Адже Європа має напрацювати власну спільну свою позицію. Бо голос ЄС має значення.

Відео дня

"Ми, як європейці, також є кимось. Недооцінювати Путіна було б помилкою, навіть зараз. І не мати жодної впевненості в собі було б такою ж помилкою", — додала ексканцлерка.

Крім того, Ангела Меркель прокоментувала ідею щодо призначення можливого посередника від Європи на переговорах з Росією. Політик розповіла, що під час переговорів у Мінську після анексії РФ Криму та захоплення українського Донбасу у 2014 році, вона "ніколи б не подумала попросити посередника поїхати до Мінська замість себе та поговорити з Путіним".

"Ви повинні взяти справу у свої руки", — сказала Ангела Меркель.

Переговори ЄС з Росією: що відомо

Нагадаємо, що 18 травня у Євросоюзі обговорюють кандидатів на роль спеціального посланника для мирних переговорів між Україною та Росією. Серед можливих претендентів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі та президента Фінляндії Александра Стубба.

Натомість 17 травня речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що нібито Москва зацікавлена у спробах налагодити діалог з ЄС щодо України. При цьому Пєсков застеріг главу європейської дипломатії, колишнього прем'єра Естонії Каю Калласа, від участі в майбутніх переговорах.

Перед тим 14 травня Кремль відкинув намір європейських країн стати посередниками в перемовинах між Києвом і Москвою. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі посередниками є лише США, а європейці нібито "не хочуть і не можуть" ними бути.