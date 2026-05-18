"Должны взять дело в свои руки": Меркель прокомментировала назначение переговорщика ЕС с РФ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает , что ЕС недостаточно использует свой дипломатический потенциал в вопросе завершения войны в Украине.

Она заявила, что "лично считает абсолютно правильным" давать Украине военную поддержку. Также она прокомментировала идею о назначении переговорщика ЕС с Россией. Об этом пишет Stern.

Бывшая канцлер считает, что Европе пора активизировать дипломатические усилия в отношении России из-за войны в Украине.

"Мне жаль, как по мне, Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал. Дипломатия всегда была оборотной стороной медали, даже во время Холодной войны. Военное сдерживание плюс дипломатическая деятельность — вот что, по-моему, важно", — считает Меркель.

По ее словам, недостаточно, чтобы только президент Америки Дональд Трамп прилагал усилия к переговорам с Россией. Ведь Европа должна наработать собственную общую свою позицию. Потому что голос ЕС имеет значение.

"Мы, как европейцы, также являемся кем-то. Недооценивать Путина было бы ошибкой, даже сейчас. И не иметь никакой уверенности в себе было бы такой же ошибкой", — добавила экс-канцлер.

Кроме того, Ангела Меркель прокомментировала идею о назначении возможного посредника от Европы на переговорах с Россией. Политик рассказала, что во время переговоров в Минске после аннексии РФ Крыма и захвата украинского Донбасса в 2014 году, она "никогда бы не подумала попросить посредника поехать в Минск вместо себя и поговорить с Путиным".

"Вы должны взять дело в свои руки", — сказала Ангела Меркель.

Переговоры ЕС с Россией: что известно

Напомним, что 18 мая в Евросоюзе обсуждают кандидатов на роль специального посланника для мирных переговоров между Украиной и Россией. Среди возможных претендентов называют Ангелу Меркель, Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба.

Зато 17 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что якобы Москва заинтересована в попытках наладить диалог с ЕС по Украине. При этом Песков предостерег главу европейской дипломатии, бывшего премьера Эстонии Каю Калласа, от участия в предстоящих переговорах.

Перед тем 14 мая Кремль отверг намерение европейских стран стать посредниками в переговорах между Киевом и Москвой. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сейчас посредниками являются только США, а европейцы якобы "не хотят и не могут" ими быть.