Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что якобы Москва заинтересована в попытках наладить диалог с ЕС по Украине.

Пресс-секретарь Путина уточнил, что эта инициатива отвечает российским интересам, ведь Москва якобы не была инициатором прекращения диалога с Европой и сейчас заинтересована в попытках вернуться к общению. Песков надеется, что в Европе "все-таки будет преобладать такой практический подход, и это получит какое-то реальное воплощение", пишет агентство "Астра"

"Вот это активное обсуждение этой темы (диалога с Россией, — ред.), сдвиг в том, что когда-то нам как-то придется с россиянами разговаривать, — это хорошо. Будем надеяться, что там все-таки возобладает практический подход и это получит какое-то реальное воплощение. Российская сторона будет готова к этому. Путин для европейских стран близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка", — заявил Дмитрий Песков пропагандисту Павлу Зарубину 17 мая на фоне масштабной атаки БПЛА в Подмосковье.

При этом Песков предостерег главу европейской дипломатии, бывшего премьера Эстонии Каю Калласа, от участия в предстоящих переговорах.

"В интересах Кайи Каллас не выступать переговорщиком. Ей не будет легко. Если вы помните, Путин сказал, что это может быть в общем-то любой, кто не успел наговорить много плохого. Помните, в течение последних нескольких лет Макрон постоянно повторял: "Я позвоню Путину"? Но так и не дошел до телефонной трубки", — сказал Песков.

Переговоры ЕС с РФ: что известно

Напомним, что 14 мая Кремль отверг намерение европейских стран стать посредниками в переговорах между Киевом и Москвой. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сейчас посредниками являются только США, а европейцы якобы "не хотят и не могут" ими быть.

Известно, что в ЕС продолжаются дискуссии о целесообразности возобновления диалога с Кремлем для завершения войны в Украине. В частности, президент Финляндии Александр Стубб неожиданно призвал Европу к прямым переговорам с Россией. Ведь политика Соединенных Штатов Америки относительно войны в Украине не отвечает интересам европейских стран.

Также издание The Guardian 11 мая написало, что в Кремле хотят завершения войны. Российский диктатор Владимир Путин столкнулся с волной беспокойства в Москве, поскольку война в Украине, которая унесла множество жизней и истощает экономику РФ, продолжается. 9 мая Путин неожиданно заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Зеленским в третьей стране.