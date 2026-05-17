"Не встиг наговорити багато поганого": у Путіна виставили вимогу до посередника з ЄС на переговорах

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що нібито Москва зацікавлена у спробах налагодити діалог з ЄС щодо України.

Прессекретар Путіна уточнив, що ця ініціатива відповідає російським інтересам, адже Москва нібито не була ініціатором припинення діалогу з Європою і зараз зацікавлена у спробах повернутися до спілкування. Пєсков сподівається, що в Європі "все-таки переважатиме такий практичний підхід, і це набуде якогось реального втілення", пише агенція "Астра"

"Ось це активне обговорення цієї теми (діалогу з Росією, — ред.), зрушення в тому, що колись нам якось доведеться з росіянами розмовляти, — це добре. Будемо сподіватися, що там все-таки візьме гору практичний підхід і це набуде якогось реального втілення. Російська сторона буде готова до цього. Путін для європейських країн близький рівно настільки, наскільки близька телефонна трубка", — заявив Дмитро Пєсков пропагандисту Павлу Зарубіну 17 травня на тлі масштабної атаки БПЛА в Підмосков’ї.

При цьому Пєсков застеріг главу європейської дипломатії, колишнього прем'єра Естонії Каю Калласа, від участі в майбутніх переговорах.

"У інтересах Каї Каллас не виступати переговірником. Їй не буде легко. Якщо ви пам’ятаєте, Путін сказав, що це може бути загалом будь-хто, хто не встиг наговорити багато поганого. Пам’ятаєте, протягом останніх кількох років Макрон постійно повторював: "Я зателефоную Путіну"? Але так і не дійшов до телефонної трубки", — сказав Пєсков.

Переговори ЄС з РФ: що відомо

Нагадаємо, що 14 травня Кремль відкинув намір європейських країн стати посередниками в перемовинах між Києвом і Москвою. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі посередниками є лише США, а європейці нібито "не хочуть і не можуть" ними бути.

Відомо, що в ЄС тривають дискусії щодо доцільності відновлення діалогу з Кремлем для завершення війни в Україні. Зокрема, президент Фінляндії Александр Стубб несподівано закликав Європу до прямих переговорів із Росією. Адже політика Сполучених Штатів Америки щодо війни в Україні не відповідає інтересам європейських країн.

Також видання The Guardian 11 травня написало, що у Кремлі хочуть завершення війни. Російський диктатор Володимир Путін зіштовхнувся з хвилею занепокоєння в Москві, оскільки війна в Україні, яка забрала безліч життів і виснажує економіку РФ, триває. 9 травня Путін несподівано заявив про готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у третій країні.