"Через 10 лет война закончится": Меркель сделала новое заявление об Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется на завершение войны в Украине через 10 лет.

Об этом она сообщила во время подкаста немецкого радио WDR1 Live.

Заявление прозвучало во время обсуждения военной службы в Германии. Меркель говорила о том, что в стране до сих пор не вернули обязательный призыв в армию и надеются в дальнейшем привлекать достаточное количество добровольцев для службы в Бундесвере (Вооруженных силах Германии). Именно в этом контексте она вспомнила и войну в Украине.

"Я все еще надеюсь, что найдется достаточно добровольцев. А через 10 лет война в Украине, надеюсь, уже завершится", — сказала Меркель.

Также она добавила, что хотела бы видеть Украину после войны "самостоятельной, свободной и суверенной страной".

Напомним, ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна активнее участвовать в переговорах по войне в Украине и не полагаться только на США. Она подчеркнула, что ЕС должен выработать собственную общую позицию в отношениях с Россией и "взять дело в свои руки".

Ранее СМИ сообщали, что в ЕС обсуждают кандидатов на роль специального посланника для переговоров между Украиной и Россией. Среди возможных претендентов называли Ангелу Меркель.

Напомним, что ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения 2015 года были нужны для того, чтобы дать Украине время подготовиться к возможной агрессии России. По ее словам, тогда президент РФ Владимир Путин "мог просто захватить Украину", а "никто не смог бы ему противостоять".

Меркель также сказала, что Европа должна была бы активнее сочетать военную, экономическую и дипломатическую поддержку. В то же время она признала, что ЕС не смог в полной мере сыграть дипломатическую роль в вопросе войны в Украине.