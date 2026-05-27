Готують десятки тисяч нових солдатів: Зеленський повідомив про додаткову мобілізацію в РФ

Україна отримує усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації.Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

Глава держави повідомив, що додатковою мобілізацією РФ хоче компенсувати особливо високі втрати на фронті. Тому ворог хоче розширити окупаційний контингент, йдеться щонайменше про десятки тисяч додаткових солдатів.

"Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації — саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень", — заявив український президент.

Український президент наголосив, що це свідчить про те, що Росія не готується до дипломатії. Ці дані Україна передасть партнерам.

Також радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" заявив, що навіть у разі масштабної мобілізації в Росії, це не змінить кардинально ситуацію на фронті. За його словами, сьогодні вирішальну роль відіграють дрони, а масові атаки піхоти не дають того ефекту, який мали раніше.

Крім того, видання видання The Times пише, що за майже чотири роки повномасштабної війни, Москва досягла незначних, але стабільних просувань. Експерти переконані, що Росія здатна підтримувати нинішній темп виснажливих бойових дій щонайменше ще рік.