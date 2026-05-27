Готовят десятки тысяч новых солдат: Зеленский сообщил о дополнительной мобилизации в РФ

Украина получает все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации.

Украина получает все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

Глава государства сообщил, что дополнительной мобилизацией РФ хочет компенсировать особенно высокие потери на фронте. Поэтому враг хочет расширить оккупационный контингент, речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительных солдат.

"Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно. Есть также данные и по дальнейшему увеличению мобилизации — именно с этой целью российскими властями была активизирована выдача так называемых мобилизационных распоряжений", — заявил украинский президент.

Відео дня

Украинский президент подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Россия не готовится к дипломатии. Эти данные Украина передаст партнерам.

Мобилизация в России: что известно

Также советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявил, что даже в случае масштабной мобилизации в России, это не изменит кардинально ситуацию на фронте. По его словам, сегодня решающую роль играют дроны, а массовые атаки пехоты не дают того эффекта, который имели раньше.

Кроме того, издание издания The Times пишет, что за почти четыре года полномасштабной войны, Москва достигла незначительных, но стабильных продвижений. Эксперты убеждены, что Россия способна поддерживать нынешний темп изнурительных боевых действий по меньшей мере еще год.