"Ракета ще сира": скільки разів РФ може вдарити "Орешником" до кінця року по Україні, — експерт

Росія може ще неодноразово застосувати ракету "Орешник" проти України до кінця року. Водночас, за словами українських військових експертів, ця зброя досі залишається фактично експериментальною — росіяни продовжують її тестувати, усуваючи проблеми вже під час реальних ударів.

В інтерв’ю для YouTube-каналу "Суперпозиція" український військовий експерт та полковник запасу Збройних Сил України Роман Світан розповів, що "Орешник" поки що не можна назвати повністю готовою серійною ракетою. За його словами, попри гучні заяви Кремля, ця розробка все ще проходить передсерійні випробування і має чимало технічних недоліків.

Зокрема, проблеми з цією ракетою виникають практично на кожному етапі роботи — від самого запуску до виходу на необхідну траєкторію та наведення на ціль. Однак росіяни досі намагаються "довести її до розуму", а тому кожен новий пуск для них є ще й перевіркою того, як поводиться ракета в реальних умовах.

Як нагадав експерт, перше застосування "Орешника" по території України було зафіксоване під час удару по району "Південмашу" у Дніпрі. Тоді ракета влучила у велику площу, а не у конкретний точковий об’єкт. На думку Світана, це показує, що наразі Росія не може говорити про високу точність цієї зброї.

До прикладу, для випробувань таких ракет зазвичай обирають великі цілі — території заводів, аеродроми або полігони. Причина проста: після удару росіяни аналізують, куди саме прилетіла ракета, як вона заходила на ціль, наскільки відхилилася від заданого маршруту та що потрібно змінити перед наступним запуском.

Саме тому, каже експерт, Україна зараз фактично стала полігоном для відпрацювання цієї ракети.

"Фактично Україну зараз використовують як полігон. Поки що не можна сказати, що ця ракета є точною — росіяни самі намагаються довести її до робочого стану в межах передсерійних випробувань. Для завершення такого етапу потрібно приблизно десять більш-менш успішних запусків, і наразі, за різними оцінками, вже було здійснено близько трьох. Водночас говорити про їхню повну успішність у бойовому розумінні поки що некоректно. Загалом, у росіян, ймовірно, є ще близько десятка таких ракет у передсерійному варіанті, і вони продовжать їх використовувати", — пояснив полковник.

Щодо атаки в районі Білої Церкви 24 травня, Світан припустив, що удар могли завдати не по самому місту, а по великій відкритій ділянці поблизу, де є аеродромне поле.

"Ймовірно, удар не був спрямований безпосередньо по Білій Церкві — скоріше, йшлося про район поблизу міста, де може бути аеродромне поле. Саме такі великі площинні об’єкти зазвичай і використовуються для отримання так званого зворотного зв’язку: щоб після запуску можна було оцінити, куди саме влучила ракета, і на основі цього скоригувати її параметри та траєкторію під час наступних пусків", — зауважив він.

Експерт також зазначив, що Росія вже виготовила приблизно десяток "Орешників" у передсерійному варіанті. Частину цих ракет можуть запускати по полігону на Камчатці з Капустиного Яру, який традиційно використовується для випробувань балістичного озброєння. Іншу частину, за словами Світана, росіяни можуть застосовувати по Україні.

За оцінками експерта, для того, щоб ракета пройшла повноцінний цикл передсерійних тестів, необхідно провести близько десяти більш-менш успішних запусків. Наразі таких пусків було лише кілька, і навіть їх Світан не вважає повністю вдалими з військової точки зору.

Саме тому, на його думку, Росія продовжить запускати "Орешники" найближчим часом. Експерт припускає, що до кінця року окупанти можуть здійснити ще п’ять-сім випробувальних пусків, частина з яких може припасти саме на Україну. У результаті, за його прогнозом, українська територія може зазнати ще трьох-чотирьох ударів ракетами такого типу.

"На даний момент можна чітко сказати, що ця ракета ще "сира", тобто не доведена до серійного стану. Тому попереду, ймовірно, ще щонайменше 5–7 передсерійних запусків. Частину з них можуть використовувати як по Україні, так і по полігону на Камчатці — у співвідношенні приблизно навпіл. За такого сценарію до кінця року Україна потенційно може отримати ще близько трьох-чотирьох пусків ракет цього типу, не виключаючи, що частина запусків також буде спрямована на випробувальні полігони в Росії", — уточнив експерт.

Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив у листі до президента США Дональда Трампа застосування Росією двох балістичних ракет "Орешник" під час масованої атаки в ніч на 24 травня. За його словами, одна з ракет влучила в Київській області, інша впала на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також Фокус писав, що, за словами генерала-лейтенанта Ігоря Романенка, після обстрілу української столиці 24 травня росіяни накопичують засоби для нового удару. Він вважає, що РФ прагне довести цю цифру до 1000 дронів за обстріл.