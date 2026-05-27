"Ракета еще сырая": сколько раз РФ может ударить "Орешником" до конца года по Украине, — эксперт

Россия может еще неоднократно применить ракету "Орешник" против Украины до конца года. В то же время, по словам украинских военных экспертов, это оружие до сих пор остается фактически экспериментальным — россияне продолжают его тестировать, устраняя проблемы уже во время реальных ударов.

В интервью для YouTube-канала "Суперпозиция" украинский военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины Роман Свитан рассказал, что "Орешник" пока нельзя назвать полностью готовой серийной ракетой. По его словам, несмотря на громкие заявления Кремля, эта разработка все еще проходит предсерийные испытания и имеет немало технических недостатков.

В частности, проблемы с этой ракетой возникают практически на каждом этапе работы — от самого запуска до выхода на необходимую траекторию и наведения на цель. Однако россияне до сих пор пытаются "довести ее до ума", а потому каждый новый пуск для них является еще и проверкой того, как ведет себя ракета в реальных условиях.

Как напомнил эксперт, первое применение "Орешника" по территории Украины было зафиксировано во время удара по району "Южмаша" в Днепре. Тогда ракета попала в большую площадь, а не в конкретный точечный объект. По мнению Свитана, это показывает, что сейчас Россия не может говорить о высокой точности этого оружия.

К примеру, для испытаний таких ракет обычно выбирают большие цели — территории заводов, аэродромы или полигоны. Причина проста: после удара россияне анализируют, куда именно прилетела ракета, как она заходила на цель, насколько отклонилась от заданного маршрута и что нужно изменить перед следующим запуском.

Именно поэтому, говорит эксперт, Украина сейчас фактически стала полигоном для отработки этой ракеты.

"Фактически Украину сейчас используют как полигон. Пока нельзя сказать, что эта ракета является точной — россияне сами пытаются довести ее до рабочего состояния в рамках предсерийных испытаний. Для завершения такого этапа нужно примерно десять более-менее успешных запусков, и сейчас, по разным оценкам, уже было осуществлено около трех. В то же время говорить об их полной успешности в боевом смысле пока некорректно. В общем, у россиян, вероятно, есть еще около десятка таких ракет в предсерийном варианте, и они продолжат их использовать", — пояснил полковник.

Относительно атаки в районе Белой Церкви 24 мая, Свитан предположил, что удар могли нанести не по самому городу, а по большому открытому участку поблизости, где есть аэродромное поле.

"Вероятно, удар не был направлен непосредственно по Белой Церкви — скорее, речь шла о районе вблизи города, где может быть аэродромное поле. Именно такие большие плоскостные объекты обычно и используются для получения так называемой обратной связи: чтобы после запуска можно было оценить, куда именно попала ракета, и на основе этого скорректировать ее параметры и траекторию во время следующих пусков", — отметил он.

Эксперт также отметил, что Россия уже изготовила примерно десяток "Орешников" в предсерийном варианте. Часть этих ракет могут запускать по полигону на Камчатке с Капустиного Яра, который традиционно используется для испытаний баллистического вооружения. Другую часть, по словам Свитана, россияне могут применять по Украине.

По оценкам эксперта, для того, чтобы ракета прошла полноценный цикл предсерийных тестов, необходимо провести около десяти более-менее успешных запусков. Пока таких пусков было лишь несколько, и даже их Свитан не считает полностью удачными с военной точки зрения.

Именно поэтому, по его мнению, Россия продолжит запускать "Орешники" в ближайшее время. Эксперт предполагает, что до конца года оккупанты могут осуществить еще пять-семь испытательных пусков, часть из которых может прийтись именно на Украину. В результате, по его прогнозу, украинская территория может подвергнуться еще трем-четырем ударам ракетами такого типа.

"На данный момент можно четко сказать, что эта ракета еще "сырая", то есть не доведена до серийного состояния. Поэтому впереди, вероятно, еще как минимум 5-7 предсерийных запусков. Часть из них могут использовать как по Украине, так и по полигону на Камчатке — в соотношении примерно пополам. При таком сценарии до конца года Украина потенциально может получить еще около трех-четырех пусков ракет этого типа, не исключая, что часть запусков также будет направлена на испытательные полигоны в России", — уточнил эксперт.

Напомним, 27 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил в письме к президенту США Дональду Трампу применение Россией двух баллистических ракет "Орешник" во время массированной атаки в ночь на 24 мая. По его словам, одна из ракет попала в Киевской области, другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также Фокус писал, что, по словам генерала-лейтенанта Игоря Романенко, после обстрела украинской столицы 24 мая россияне накапливают средства для нового удара. Он считает, что РФ стремится довести эту цифру до 1000 дронов за обстрел.