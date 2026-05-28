"Україна має спроможність": як звільнити Крим та яка зброя змінить хід війни, — Годжес

Україна здатна повернути контроль над Кримом, і це важливо, оскільки контроль над півострова принесе перемогу у війні, вважає колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки у Європі Бен Годжес. Крім того, без повернення Криму не можливий тривалий мир. На сьогодні Україна має зброю для ударів на середніх та дальніх відстанях: це вплине і на півострів, і на злам війни. Яку тактику необхідно застосувати для перемоги?

Про можливість сталого миру і про перемогу України у війні з РФ Годжес розповів під час безпекового форуму GLOBSEC у Празі, розповіло інформаційне агентство "Укрінформ". Американський військовий описав три кроки для повернення контролю над Кримом, оцінив нову зброю ЗСУ, дієву для ударів по РФ, та скептично висловився щодо "суперракети" "Сармат", якою Кремль шантажує світ.

Бен Годжес — заяви про війну РФ

Про Крим.

Годжес відповів на питання про ситуацію в Криму, на якому Сили оборони знижуть засоби ППО та інші важливі військові цілі. На думку генерала, від того, хто контролює Крим, залежить перемога чи програш на війні. Крім того, це важливо для України, оскільки після звільнення територій доведеться відбудовувати Бердянськ та Маріуполь, розвивати Миколаїв, а це буде неможливо, якщо росіян сидітимуть на півострові та триматимуть під прицілом Азовське море.

Відео дня

"Крим є найважливішим місцем, точкою цієї війни. І та сторона, яка контролює Крим, виграє війну. Україна тепер має спроможність уразити кожен квадратний метр Криму", — сказав він.

Три фази для звільнення Криму, озвучені Годжесом:

Ізоляція півострова — тобто відрізання логістики сушею на Джанкой та через міст. Створити на півострові таку ситуацію, що ЗС РФ не отримували б жодної користі від утримання та перебування на цій території. На цій фазі ідеться про системні удари по аеродромах, залишку флоту, логістиці, по решті військових об'єктів. Найдовша фаза, під час якої росіяни повинні бути змушені виїхати з Криму, і туди зайдуть українські війська. Годжес уточнив, що це станеться "як частина загальних зусиль" завдяки діпстрайкам України по нафтовій галузі РФ. Ця галузь все більше деградує, і у РФ все менше можливостей вести війну.

"Ви просто продовжуєте бити по цьому, щоб росіяни зрозуміли, що вони не можуть там залишатися, що Крим не приносить жодної користі", — навели медіа слова Годжеса.

Про злам ходу війни.

Генерал також пояснив, яка зброя може допомогти Україні зламати хід війни. З його слів, це "високоточні засоби великої дальності". Годжеса спитали, які засоби ураження вплинули б так само, як колись РСЗВ HIMARS від США. Військовий відповів, що не називатиме конкретні системи, але уточнив, що потрібна зброя "на тисячі кілометрів та у великій кількості". Ще одна сила для зламу війни — це засоби ППО та ПРО, щоб РФ не могла тероризувати українців.

Про ракету "Сармат" та ядерні погрози РФ.

Годжес визнав, що РФ має можливості для створення нової зброї. Втім, на питання, чи російська армія має ракета "Сармат" та лазерну зброю, генерал заявив, що не вірить у все, що "виходить з Кремля". Водночас, зауважується, що росіяни обрали тактику терору населення, а така тактика не приносить перемоги: це показує досвід, наприклад, протистояння США з північними в'єтнамцями. Щодо погроз ядерного удару та появи ядерних боєзарядів у Білорусі Годжес сказав, що це інформаційна спецоперація, щоб вплинути на Захід.

"Але для Росії немає жодної вигоди у використанні ядерної зброї. Єдина вигода для них – це загроза", — пояснив він.

Зазначимо, на початку травня Бен Годжес заявив, що РФ може одночасно вдарити по кількох країнах Європи. На його думку, це станеться, якщо Україна слабшатиме, а Захід не матиме єдності.

Нагадуємо, генерал Годжес прокоментував відсутність військової техніки на параді на Красній площі: пояснив, що ідеться про "обман" щодо нападу з Білорусі.