"Украина теперь способна": как освободить Крым и какое оружие изменит ход войны, — Ходжес

Украина способна вернуть контроль над Крымом, и это важно, поскольку контроль над полуострова принесет победу в войне, считает бывший командующий армии Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес. Кроме того, без возвращения Крыма не возможен длительный мир. На сегодня Украина имеет оружие для ударов на средних и дальних расстояниях: это повлияет и на полуостров, и на слом войны. Какую тактику необходимо применить для победы?

О возможности устойчивого мира и о победе Украины в войне с РФ Ходжес рассказал во время форума по безопасности GLOBSEC в Праге, рассказало информационное агентство "Укринформ". Американский военный описал три шага для возвращения контроля над Крымом, оценил новое оружие ВСУ, действенное для ударов по РФ, и скептически высказался относительно "суперракеты" "Сармат", которой Кремль шантажирует мир.

Бен Ходжес — заявления о войне РФ

О Крыме.

Ходжес ответил на вопрос о ситуации в Крыму, на котором Силы обороны уничтожат средства ПВО и другие важные военные цели. По мнению генерала, от того, кто контролирует Крым, зависит победа или проигрыш на войне. Кроме того, это важно для Украины, поскольку после освобождения территорий придется отстраивать Бердянск и Мариуполь, развивать Николаев, а это будет невозможно, если россияне будут сидеть на полуострове и держать под прицелом Азовское море.

Відео дня

"Крым является важнейшим местом, точкой этой войны. И та сторона, которая контролирует Крым, выигрывает войну. Украина теперь способна поразить каждый квадратный метр Крыма", — сказал он.

Три фазы для освобождения Крыма, озвученные Ходжесом:

Изоляция полуострова — то есть отрезание логистики по суше на Джанкой и через мост. Создать на полуострове такую ситуацию, что ВС РФ не получали бы никакой пользы от содержания и пребывания на этой территории. На этой фазе речь идет о системных ударах по аэродромам, остатку флота, логистике, по остальным военным объектам. Самая длинная фаза, во время которой россияне должны быть вынуждены уехать из Крыма, и туда зайдут украинские войска. Ходжес уточнил, что это произойдет "как часть общих усилий" благодаря дипстрайкам Украины по нефтяной отрасли РФ. Эта отрасль все больше деградирует, и у РФ все меньше возможностей вести войну.

"Вы просто продолжаете бить по этому, чтобы россияне поняли, что они не могут там оставаться, что Крым не приносит никакой пользы", — привели медиа слова Ходжеса.

О переломе хода войны.

Генерал также объяснил, какое оружие может помочь Украине сломать ход войны. По его словам, это "высокоточные средства большой дальности". Ходжеса спросили, какие средства поражения повлияли бы так же, как когда-то РСЗО HIMARS от США. Военный ответил, что не будет называть конкретные системы, но уточнил, что нужно оружие "на тысячи километров и в большом количестве". Еще одна сила для слома войны — это средства ПВО и ПРО, чтобы РФ не могла терроризировать украинцев.

О ракете "Сармат" и ядерных угрозах РФ.

Ходжес признал, что РФ имеет возможности для создания нового оружия. Впрочем, на вопрос, имеет ли российская армия ракета "Сармат" и лазерное оружие, генерал заявил, что не верит во все, что "исходит из Кремля". В то же время, отмечается, что россияне выбрали тактику террора населения, а такая тактика не приносит победы: это показывает опыт, например, противостояния США с северными вьетнамцами. Относительно угроз ядерного удара и появления ядерных боезарядов в Беларуси Ходжес сказал, что это информационная спецоперация, чтобы повлиять на Запад.

"Но для России нет никакой выгоды в использовании ядерного оружия. Единственная выгода для них — это угроза", — пояснил он.

Отметим, в начале мая Бен Ходжес заявил, что РФ может одновременно ударить по нескольким странам Европы. По его мнению, это произойдет, если Украина будет слабеть, а Запад не будет иметь единства.

Напоминаем, генерал Ходжес прокомментировал отсутствие военной техники на параде на Красной площади: объяснил, что речь идет об "обмане" относительно нападения из Беларуси.