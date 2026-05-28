Росіяни встановлюють ЗРК на дахах житлових будинків в Москві (відео)

Так, у мережі опинилось відео того, як з гвинтокрила вивантажують ЗРК "Панцир-СМД-Е" на дах московського бізнес-центру "Нордстар Тауер". Цікаво, що це не перший подібний випадок.

У Москві на дахах цивільних будівель розміщують нові зенітні ракетні комплекси Панцирь-СМД-Е. Для цього використовують гелікоптер Ми-26, повідомив військовий аналітик Massimo Frantarelli у соцмережі X.

Аналітики "Мілітарного" навіть з'ясували, де встановили ЗРК. На відео комплекс ППО встановлюють на даху бізнес-центру "Нордстар Тауер", розташованого в Північному окрузі Москви на вулиці Бєговій. Це досить престижний район і поруч повно житлових будинків.

"Панцир-СМД-Е" позиціонують як комплекс, спеціально адаптований для боротьби з дронами.

На відміну від Панцирь-С1, бойовий модуль СМД-Е не має 30-мм автоматичних гармат.

Комплекс озброєний двома типами ракет:

стандартними 95Я6 із дальністю ураження до 20 км;

малогабаритними ТКБ-1055, призначеними для ураження малорозмірних цілей. ТКБ-1055 мають дальність до 7 км і висоту перехоплення до 5 км.

Радіолокаційна компонента включає оглядову РЛС з активною фазованою антенною решіткою з дальністю виявлення до 24 км, а також міліметрову РЛС 1РС2-1.

Але це не перший раз, коли росіяни буквально прикриваються цивільними. Ще у 2023 році росіяни почали встановлювати системи "Панцир" на дахах будівель у Москві. Цікаво, що це сталось наступного дня після заяви голови російського МЗС Сергія Лаврова, який сказав, що "розміщення ППО в житлових кварталах суперечить міжнародному праву".

ППО на будівлі МВС в Москві Фото: Соцмережi

Зокрема тоді ЗРК з'явився на головній будівлі міністерства оборони РФ у Москві.

ППО на Міноборони РФ

Також за роки війни навколо Москви сформували кільце протиповітряної оборони з цих комплексів, посилене мобільними вогневими групами. Цікаво, що деякі системи ППО Росії знаходяться у Підмосков'ї, але все одно у населених пунктах: біля сіл та містечок.

У 2025 році Росія розгорнула навколо Москви понад 40 нових систем ППО "Панцирь-С1", частину яких перекинули з інших регіонів. За підрахунками аналітика Марка Крутова, з 2023 року кількість систем протиповітряної оборони, якими посилили захист російської столиці, перевищила сотню одиниць.

Також навколо резиденції Путіна збудували сім нових веж для систем ППО "Панцир".

