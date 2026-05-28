Россияне устанавливают ЗРК на крышах жилых домов в Москве (видео)

Так, в сети оказалось видео того, как с вертолета выгружают ЗРК "Панцирь-СМД-Е" на крышу московского бизнес-центра "Нордстар Тауэр". Интересно, что это не первый подобный случай.

В Москве на крышах гражданских зданий размещают новые зенитные ракетные комплексы Панцирь-СМД-Е. Для этого используют вертолет Ми-26, сообщил военный аналитик Massimo Frantarelli в соцсети X.

Аналитики "Милитарного" даже выяснили, где установили ЗРК. На видео комплекс ПВО устанавливают на крыше бизнес-центра "Нордстар Тауэр", расположенного в Северном округе Москвы на улице Беговой. Это довольно престижный район и рядом полно жилых домов.

"Панцирь-СМД-Е" позиционируют как комплекс, специально адаптированный для борьбы с дронами.

В отличие от Панцирь-С1, боевой модуль СМД-Е не имеет 30-мм автоматических пушек.

Комплекс вооружен двумя типами ракет:

стандартными 95Я6 с дальностью поражения до 20 км;

малогабаритными ТКБ-1055, предназначенными для поражения малоразмерных целей. ТКБ-1055 имеют дальность до 7 км и высоту перехвата до 5 км.

Радиолокационная компонента включает обзорную РЛС с активной фазированной антенной решеткой с дальностью обнаружения до 24 км, а также миллиметровую РЛС 1РС2-1.

Но это не первый раз, когда россияне буквально прикрываются гражданскими. Еще в 2023 году россияне начали устанавливать системы "Панцирь" на крышах зданий в Москве. Интересно, что это произошло на следующий день после заявления главы российского МИД Сергея Лаврова, который сказал, что "размещение ПВО в жилых кварталах противоречит международному праву".

ПВО на здании МВД в Москве Фото: Соцсети

В частности тогда ЗРК появился на главном здании министерства обороны РФ в Москве.

ПВО на Минобороны РФ

Также за годы войны вокруг Москвы сформировали кольцо противовоздушной обороны из этих комплексов, усиленное мобильными огневыми группами. Интересно, что некоторые системы ПВО России находятся в Подмосковье, но все равно в населенных пунктах: возле сел и городков.

В 2025 году Россия развернула вокруг Москвы более 40 новых систем ПВО "Панцирь-С1", часть которых перебросили из других регионов. По подсчетам аналитика Марка Крутова, с 2023 года количество систем противовоздушной обороны, которыми усилили защиту российской столицы, превысило сотню единиц.

Также вокруг резиденции Путина построили семь новых башен для систем ПВО "Панцирь".

